KAHİRE (AA) - Mısır'da Yargıtay, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin (OHCHR) Rabia Meydanı'nın boşaltılması olayları davasında 75 kişi hakkında verilen idam kararının tekrar gözden geçirilmesi yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

Yargıtay Başkanı Mecdi Ebu el-Ala başkanlığında toplanan Yargıtay Genel Kurulundan yapılan açıklamada, OHCHR'nin açıklamasının "yetkisi ve görevi dışında" olduğu ifade edildi.

OHCHR'nin bu tür beyanlarla yargıyı karalama amacı güttüğü iddia edilen açıklamada, Mısır yargısının bağımsız olduğu ve uluslararası insan haklarına dair tüm kanuni prosedürlere bağlı bulunduğu belirtildi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet geçen hafta yaptığı açıklamada, Mısır mahkemesinin Rabia Meydanı'nın boşaltılması olayları davasında 75 kişiye idam cezasını öngören kararını tekrar gözden geçirmesini ümit ettiğini belirtmişti.

Mısır'da mahkeme 8 Eylül'de, Rabia Meydanı'nın boşaltılması olayları davasında yargılanan, aralarında Rabiatü'l Adeviyye Meydanı'nda 2013'teki kanlı baskında şehit edilen 17 yaşındaki Esma'nın babası İhvan yöneticilerinden Muhammed el-Biltaci'nin de bulunduğu 75 kişi hakkında idam kararı vermişti. Mahkemenin kararına temyiz yolunun açık olduğu belirtilmişti.

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