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Mısır'dan BM yetkilisinin "idam kararlarına dair açıklamasına" tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 23:45 | Son Güncelleme

Mısır'da Yargıtay, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin, 75 kişi hakkındaki idam kararının tekrar gözden geçirilmesi yönündeki açıklamasını "yetki ve görev dışı" şeklinde niteledi

KAHİRE (AA) - Mısır'da Yargıtay, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin (OHCHR) Rabia Meydanı'nın boşaltılması olayları davasında 75 kişi hakkında verilen idam kararının tekrar gözden geçirilmesi yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

Yargıtay Başkanı Mecdi Ebu el-Ala başkanlığında toplanan Yargıtay Genel Kurulundan yapılan açıklamada, OHCHR'nin açıklamasının "yetkisi ve görevi dışında" olduğu ifade edildi.

OHCHR'nin bu tür beyanlarla yargıyı karalama amacı güttüğü iddia edilen açıklamada, Mısır yargısının bağımsız olduğu ve uluslararası insan haklarına dair tüm kanuni prosedürlere bağlı bulunduğu belirtildi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet geçen hafta yaptığı açıklamada, Mısır mahkemesinin Rabia Meydanı'nın boşaltılması olayları davasında 75 kişiye idam cezasını öngören kararını tekrar gözden geçirmesini ümit ettiğini belirtmişti.

Mısır'da mahkeme 8 Eylül'de, Rabia Meydanı'nın boşaltılması olayları davasında yargılanan, aralarında Rabiatü'l Adeviyye Meydanı'nda 2013'teki kanlı baskında şehit edilen 17 yaşındaki Esma'nın babası İhvan yöneticilerinden Muhammed el-Biltaci'nin de bulunduğu 75 kişi hakkında idam kararı vermişti. Mahkemenin kararına temyiz yolunun açık olduğu belirtilmişti.
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- 300'ü tutuklu 739 sanık yargılanıyor

Mısır'da demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin 3 Temmuz 2013'te darbeyle görevden alınmasının ardından Rabia Meydanı'nda başlayan eylemler 14 Ağustos 2013 tarihine kadar sürmüştü.

Güvenlik güçleri, 14 Ağustos günü sabahın erken saatlerinde meydana kanlı bir şekilde müdahale etmiş, olaylarda resmi verilere göre 8'i polis 632 kişi hayatını kaybetmişti.

Olaylarla ilgili İhvan yöneticileri başta olmak üzere ülkedeki önemli isimlerin de aralarında bulunduğu 300'ü tutuklu 739 sanık yargılanıyor.

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Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği idam mısır Yargıtay

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