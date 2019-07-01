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Mısır'ın Türk asıllı aktörlerinden Ebu Avf vefat etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 14:55 | Son Güncelleme

Mısır’ın Türk asıllı sanatçılarından aktör ve müzisyen İzzet Ebu Avf başkent Kahire’de hayatını kaybetti

KAHİRE (AA) -Mısır’ın Türk asıllı sanatçılarından aktör ve müzisyen İzzet Ebu Avf (71) başkent Kahire’de hayatını kaybetti.

Mısır resmi haber ajansı MENA, Ebu Avf’ın uzun süren hastalıkla mücadelesini kaybederek bugün hayata gözlerini yumduğunu duyurdu.

Mısır Sanatçılar Sendikası tarafından yapılan açıklamada, “Büyük sanatçı İzzet Ebu Avf bugün dünyamızdan ayrıldı. Ahlaklı ve saygın bir sanatçı örneğiydi ve hep öyle kalacak.” ifadelerine yer verildi.

Ebu Avf geçen ay sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırılmıştı.

- İzzet Ebu Avf kimdi?

Mısır'ın başkenti Kahire’nin en lüks semtlerinden birisi olarak bilinen Zemalik’te 21 Ağustos 1948 tarihinde dünyaya geldi.

100’den fazla film, dizi ve tiyatro oyununda rol alan Abu Avf, 2005 yılından bu yana Uluslararası Kahire Film Festivali’nin yöneticisiydi.

Tıp fakültesi mezunu olmasına rağmen Ebu Avf, doktorluk yapmamış ve sanat hayatına atılmıştı. Yetmişli yıllarda Mona, Meha, Menal ve Mirfet adındaki 4 kız kardeşi ile “For M” adında bir müzik grubu kurarak şarkılar söylemiş ve ardından daha fazla oyunculuğa ağırlık vermişti.

- Anne tarafı Türk

Mısır’da yayın yapan Elvan Vatan internet gazetesi İzzet Ebu Avf’ın Zemalik’te yaşadığı villadaki günlerini ve anne tarafının Türk olduğunu yazdı.

İnternet gazetesi Ebu Avf’ın bir televizyon programında, “Anneannen de bizimle birlikte Zemalik’teki villada yaşadı. Anneannem Kur'an-ı Kerim hafızı bir Türk hanımdı.” dediğini kaydetti.

-Mısır’daki Türk asıllı sanatçılar

Mısır’da çok sayıda Türk asıllı sanatçının olduğu biliniyor. Yetmişli yıllarda Türk filmlerinde de rol alan Ferid Şevki Mısır’da öne çıkan Türk asıllı aktörlerin başında yer alıyor.

Şadiye, Şuvikar, Leyla Fevzi, Hüseyin Fehmi, Nura ve Busi gibi eski dönem sanatçılarının yanı sıra Mey İzzeddin, Ahmed Zahir ve Şirin Seyf Nasr gibi son dönemde de Mısır’da epey Türk asıllı sanatçı bulunuyor.

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Abu-Avf aktör Asıllı mısır Türk vefat

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