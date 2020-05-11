HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. MİT'in kurtardığı İtalyan vatandaşı Romano, İslamiyet'i nasıl seçtiğini anlattı

MİT'in kurtardığı İtalyan vatandaşı Romano, İslamiyet'i nasıl seçtiğini anlattı

DÜNYA HABERLERİ  | 11.05.2020 01:50 | Son Güncelleme

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının Afrika’da kurtardığı İtalyan vatandaşı Silvia Constanza Romano, İslamiyet’e geçişinin kendiliğinden, hiçbir zorlama olmadan gerçekleştiğini belirterek, "Onlar bana kendi gerekçelerini ve kültürlerini açıkladı. Benim din değiştirme sürecim de yavaş biçimde son aylarda oldu. Bu ne bir ilişkiyle ne de bir evlilikle oldu, sadece saygıdan." ifadelerini kullandı.

MİT'in kurtardığı İtalyan vatandaşı Romano, İslamiyet'i nasıl seçtiğini anlattı

"Africa Milele" isimli sosyal yardım kuruluşunun gönüllüsü olarak gittiği Kenya’da 20 Kasım 2018’de kaçırılan Silvia Romano’nun önceki gün özgürlüğüne kavuşması ve yaşadıkları, ülkesi İtalya’da yankı bulmaya devam ediyor.

İtalyan haber ajansı ANSA’nın haberinde, 18 aylık esaretten sonra bugün ülkesine getirilen Silvia Romano’nun ilk ifadeleri yer aldı. Romano, kendisini kaçıranların onu öldürmeyeceklerine dair garanti verdiğini ve kendisine hep iyi davrandıklarını aktardı.

"ZORLAMA OLMADAN GERÇEKLEŞTİ"

Romano’nun, tutsaklığının son döneminde Kur'an okumak istediğini söylediği ve İslamiyet’e geçişinin kendiliğinden, hiçbir zorlama olmadan gerçekleştiğini anlattığı belirtildi.

Habere göre, kendisini esir alanlardan Arapça öğrendiğini aktaran Romano, "Onlar bana kendi gerekçelerini ve kültürlerini açıkladı. Benim din değiştirme sürecim de yavaş biçimde son aylarda oldu. Bu ne bir ilişkiyle ne de bir evlilikle oldu, sadece saygıdan." ifadelerini kullandı.

İtalyan basınında da yapılan yorumlarda, Romano’nun kurtarılmasının son yıllarda bölgede etkisini arttıran Türkiye’nin yardımıyla olduğu vurgulandı.

"ŞİMDİ BU BÖLGELER TÜRK NÜFUZUNUN HÜKÜM SÜRDÜĞÜ YERLER"

"Insideover" isimli haber sitesinde çıkan yorumda da "Silvia Romano’nun kaçırılmasının mutlu sonla bitmesi, gerçeğin etkili bir işaretidir. Libya’da olduğu gibi Somali de eskiden İtalyan kolonisiydi ve onlar bağımsızlıklarına kavuştuklarında dahi Roma’nın iyi ilişkileri vardı. Şimdi bu bölgeler Türk nüfuzunun hüküm sürdüğü yerler. Bu her açıdan Erdoğan için zafer. O, ülkesinin Afrika dünyasındaki ilişkilerini nasıl koruyacağını ve güçlendireceğini bilen, neo-Osmanlı stratejisinde kendini teyit eden, usta bir diplomasi, askeri strateji ve ittifaklar uzmanı lider." ifadeleri kullanıldı.

İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marina Sereni de LA7 kanalına yaptığı açıklamada, "Yerinin tespit edilmesi ve doğru zamanda harekete geçilmesi için bölgede bulunan Türk gizli servisiyle bir iş birliği olmuştur." yorumunu yapmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Türkiye'de sadece orada kutlanıyor! 600 yıllık geleneğe koronavirüs engel olamadıTürkiye'de sadece orada kutlanıyor! 600 yıllık geleneğe koronavirüs engel olamadı
Virüs Beyaz Saray'da! Kendini karantinaya aldıVirüs Beyaz Saray'da! Kendini karantinaya aldı
Burun kuruluğu nasıl tedavi edilir?Burun kuruluğu nasıl tedavi edilir?

En Çok Okunan Haberler

Sokağa çıkma kısıtlamaları bitiyor! İşte o tarih

Sokağa çıkma kısıtlamaları bitiyor! İşte o tarih

Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 3 bin 786'ya yükseldi

Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 3 bin 786'ya yükseldi

İşte Survivor'da elenen ve koronavirüse yakalanan yarışmacı

İşte Survivor'da elenen ve koronavirüse yakalanan yarışmacı

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladılar!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladılar!

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Sosyal medyadan duyurdu: Bahçeli'nin emriyle görevime son verildi

Sosyal medyadan duyurdu: Bahçeli'nin emriyle görevime son verildi

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün kaynağını açıkladı!

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün kaynağını açıkladı!

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Flaş haber! Kim Jong-un 20 gün sonra ortaya çıktı

Flaş haber! Kim Jong-un 20 gün sonra ortaya çıktı

Kim Jong Un'un sağlık sorununun nedeni belli oldu!

Kim Jong Un'un sağlık sorununun nedeni belli oldu!

Diğer Haberler
Virüs Beyaz Saray'da! ABD Başkan Yardımcısı Pence kendini karantinaya aldı

Virüs Beyaz Saray'da! Kendini karantinaya aldı

Koronavirüsle boğuşan ülkede Bolsonaro'nun jet ski fotoğrafı ortalığı karıştırdı

Virüsle boğuşan ülkede başkanın fotoğrafı ortalığı karıştırdı

Çin'in Şulan şehrinde koronavirüs paniği!

Çin'de yeni panik! Tedbirler kaldırılıyor ama...

Elon Musk: Beş yıl içinde dil öğrenmeye gerek kalmayacak

Elon Musk: Beş yıl içinde dil öğrenmeye gerek kalmayacak

Irak, bayramda kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan etti

Ülkede sürpriz karar! Bayramda sokağa çıkma yasağı ilan edildi

ABD'de salgının merkez üssü haline gelen New York'ta yeni gelişme! 27 Mart'tan beri ilk

Salgının merkez üssü haline gelen New York'ta yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.