'MİT mensubuyuz' deyip, köpeğe öldürtmekle tehdit ettiler

Olay, Döşemealtı ilçesinde meydana geldi. Telefon alım satımı yapan Abdullah Ç. (31) ve ortağı Aslı K. (29), polise giderek kendilerini gasbedip ölümle tehdit ettiği iddiasıyla Ahmet Ö. (50) ve beraberindekilerden şikayetçi oldu. Abdullah Ç. ifadesinde, “Yusuf Can D. ile 2018 yılı şubat ayında telefon tamiri için geldiği iş yerimde tanıştım. Belinde silahla dolaşan Yusuf Can D., bana devlet görevlisi olduğunu söylemişti. 2019 yılının ocak ayının son haftasında Yusuf Can D., iş yerime, koruma görüntüsü verilmiş bir araç nezaretinde Ümit K. ve Ahmet K. isimli kişilerle geldi. Ahmet K. bana 'Bak koçum Konyalıymışsın. Biz de Konyalıyız. Burada bir hemşehrin olarak ne derdin, sıkıntın olursa bize söyle. Biz devlet olarak arkandayız. Herşey her yerde söylenmez. Biz MİT mensubuyuz. Devlete çok hizmet ettik. Devlet bize borçlu. Her sıkıntını çözeriz' dedi. Sonra Ümit K. isimli kişi, Aslı K. adına kayıtlı aracı göstererek, bu aracı satın almak istediğini söyledi. Ben zorda kalmadığım sürece aracı satmak istemediğimi söyledim. Ümit K. de bana 'Verirsin paşam verirsin' dedikten sonra ayrıldılar" dedi.