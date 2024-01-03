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  4. MİT’ten PKK’ya nokta operasyon! İslam Cehanfer etkisiz hale getirildi…

MİT’ten PKK’ya nokta operasyon! İslam Cehanfer etkisiz hale getirildi…

03.01.2024 10:45 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi… MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından İslam Cehanfer'i, Türkiye sınırına yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki, Irak Süleymaniye Pencevin kırsalında etkisiz hale getirdi

MİT’ten PKK’ya nokta operasyon! İslam Cehanfer etkisiz hale getirildi…

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından İslam Cehanfer'i, Türkiye sınırına yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta, Irak Süleymaniye Pencevin kırsalında etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, YPG'nin sözde tabur sorumlusu İran asıllı "Berhudan Kelhor" kod adlı İslam Cehanfer'in faaliyetlerini takibe aldı.

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MİT, düzenlediği operasyonla, İslam Cehanfer'i Türkiye sınırına 200 kilometre uzaklıktaki Pencevin kırsalında etkisiz hale getirdi.

Suriye'de bulunduğu dönemde PKK/KCK-PYD/YPG mensuplarının sorumluluğunu üstlenen ve yaralı örgüt mensuplarının tedavilerini gerçekleştiren Cehanfer'in, Irak ve Suriye'de faaliyette bulunduğu bildirildi.

AA

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pkk MİT operasyon
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