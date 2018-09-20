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MİT'ten yeni operasyon! Terör örgütü PKK'nın sözde Hollanda sorumlusu Diyarbakır'da paketlendi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 22:48 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK'nın lehine Hollanda'da toplantı ve gösterileri organize ettiği, örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen A.P, MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla Diyarbakır havaalanında gözaltına alındı.

MİT'ten yeni operasyon! Terör örgütü PKK'nın sözde Hollanda sorumlusu Diyarbakır'da paketlendi!

Diyarbakır'da düzenlenen terör operasyonunda PKK'nın Hollanda'daki sözde sorumlularından olduğu değerlendirilen kadın gözaltına alındı.

ALMANYA'YA GİDECEĞİ HABERİ ALINDI

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır MİT Bölge Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği ortak çalışmada, Hollanda'da terör örgütü PKK'ya müzahir oluşumlarda yönetici pozisyonunda bulunduğu ve örgütün sözde sorumlularından olduğu değerlendirilen A.P'nin (51) kentten ayrılarak Almanya'ya gideceği belirlendi.

OPERASYON BAŞLATILDI

Terörle Mücadele ekipleri, Hollanda'da terör örgütü PKK lehine düzenlenen toplantı ve gösterileri organize ettiği, terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen A.P'yi yakalamak için operasyon başlattı.

Diyarbakır Havalimanı'nda gerçekleştirlen operasyonda A.P. gözaltına alındı.

A.P'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Terör örgütü PKK Hollanda Diyarbakır mit

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