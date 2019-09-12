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MİT tırlarını durduran eski tuğgeneral Celepoğlu'nun "sivil imam" irtibatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 11:05 | Son Güncelleme

MİT tırlarını durduran eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Hamza Celepoğlu'nun, tuğgeneralliğe terfi etmesinin ardından görevine resmen başlamadan önce FETÖ'nün "müdür" statüsündeki sivil imamıyla görüştüğü ve kullanmak üzere cep telefonu hattı aldığı ortaya çıktı - Celepoğlu, Hatay'da MİT tırlarının durdurulmasının ardından da aynı sivil imamla üç kez görüşme yaptı ve bilgi verdi

KEMAL KARADAĞ/AYLİN SIRIKLI DAL - MİT tırlarını durduran eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Hamza Celepoğlu'nun, Adana'daki görevine başlamadan önce FETÖ'nün "müdür" statüsündeki sivil imamıyla görüştüğü ve örgütsel irtibat için cep telefonu hattı aldığı belirlendi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesince MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin 54 sanıklı davada yargılanan ve "devletin gizli kalması gereken belgelerini temin etme, açıklama" ile "FETÖ üyeliği" suçlarından 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Celepoğlu hakkında, gerekçeli kararda önemli tespitlere yer verildi.

Gerekçeli karara göre, 2011-2014 yıllarında örgüt tarafından gönderilen ve "operasyonel" olarak nitelendirilen cep telefonu hatlarını kullanan Celepoğlu, 2012'de Yüksek Askeri Şura kararı kapsamında tuğgeneralliğe terfi etti.

Karar açıklandıktan sonra Adana Jandarma Bölge Komutanı görevine resmen başlamadan önce İstanbul'dan Adana'ya giden Celepoğlu, örgütün Adana ve çevresindeki jandarma personelinden sorumlu "müdür" statüsündeki örgüt imamı "Halil" kod adlı Hamza Ali Ece ile görüştü.

- Celepoğlu, örgüt hattı kullandı

Örgütsel irtibat için FETÖ imamı Ece tarafından Celepoğlu'na başka bir isme kayıtlı yeni bir hat verildi.

Bu hatla 18 Ağustos 2012 tarihinden itibaren örgütsel iletişime başlayan Celepoğlu'nun general rütbesinde olması nedeniyle kendisiyle bizzat sivil imam Ece ilgilendi.

- Tırları durdurdu, sivil imama bilgi verdi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde MİT'e ait tırları durduran ve arama çalışmalarını başlatan Celepoğlu, bu işlemler sürdüğü sırada sivil imam Hamza Ali Ece'yi üç kez kendisine verilen örgüt hattından aradı.

Celepoğlu ile Ece arasındaki ilk görüşme 38, ikinci görüşme 30, üçüncü görüşme ise 35 saniye sürdü, bu görüşmelerden sonra kendisine verilen örgüt hattını bir daha kullanmadı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde sözde sıkıyönetim listesinde "Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme Başkan Yardımcısı" olarak yer alan Celepoğlu, örgüt hiyerarşisi içerisinde görev yaptı.

MİT tırlarının durdurulmasında da örgüt amacı kapsamında hareket eden Celepoğlu, Adana'da tırların durdurulması sürecinde de faaliyetleri sürekli takip etti.

Celepoğlu, MİT tırlarının durdurulması sürecinde örgütle birlikte hareket etti ve destek verdi.

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Ankara FETÖ Hamza Celepoğlu mit tırları

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