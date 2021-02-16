Mitsubishi Lancer yeniden üretilecek mi?

Ortaya çıkan fotoğraflarda model japon otomobillerinin keskin hatlarını fazlasıyla üzerinde barındırıyor. Buna ek olarak kaputun daha da aşağıya indirilip, farların küçültülmesi modele farklı bir hava katmış. LED gündüz aydınlatması tamponun krom çıtasıyla birleştirilerek bütün görünmesi sağlanmış. Ön ızgara daha da büyük tutularak, daha vahşi bir görüntü ortaya konulmuş.

YAN VE ARKA TASARIMDA NELER VAR?

Yanda karartılmış ve büyük tutulmuş jantlar dikkatlerden kaçmıyor. Ön bölüme göre daha oval hatların kullanıldığı bu alan, daha sade bir tasarımla bizleri karşılıyor. Arka da ise son dönemde trend olan bagaj kapağı üzerinde ki uzantılar ile birleştirilen stop tasarımı görüyoruz. LED destekli stop grubu oldukça başarılı görünüyor. Otomobilin sportif tasarımı, eklenen difizör ile belirginleştirilmiş.

ÜRETİLECEK Mİ?

Mitsubishi'nin Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakındaki yeri ve rolü, muhtemelen markanın gelecekte hangi modelleri üreteceğini belirleme de etken olacak. Geçen yıl, üçlü Mitsubishi'nin Güneydoğu Asya ve Okyanusya bölgelerine hizmet verecek bir iş stratejisini duyurmuşdu. Lancer'ın söylentileri yeni değil ve hatta bir Lancer Evolution yeniden canlanmasına dair söylentiler bile var. Fakat önce standart olan sedanın üretilmesi şart.

