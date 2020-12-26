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MIUI 12.5 için tarih verildi

26.12.2020 11:44 | Son Güncelleme:
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MIUI 12.5 için tarih verildi

Xiaomi ve Redmi modellerine gelecek olan MIUI 12.5 arayüz güncellemesi için çıkış tarihi açıklandı. Xiaomi 2021’ye bombastik giriş yapacak.

Xiaomi’nin yeni ürünler direktörü ve MIUI halkla ilişkiler müdürü Jin Fan tarafından açıklanan MIUI 12.5 kullanıcı arayüzünün çıkış tarihi hakkında bugün ilk bilgiler geldi.
Aktarılan bilgilere göre; MIUI 12.5’in açık beta testi Ocak ayının başlarında başlayacak. Geliştiriciler ise hızla kullanıcı geri bildirimlerini toplayacak ve düzeltmeler ve yeni özelliklerle haftalık ürün yazılımı güncellemelerini alacak. Ürün yazılımının kararlı küresel sürümüne gelince, yalnızca önümüzdeki yıl Mart ayında piyasaya sürülecek gibi görünüyor.

Jin Fan’a göre MIUI 12.5, kullanıcı arayüzünün tamamen yeni bir sürümü. MIUI geliştirme ekibinin yakın zamanda bir yeniden yapılanma sürecinden geçtiğini ve önemli ölçüde daha güçlü olduğunu ekledi. Raporlara göre MIUI 12.5, akıllı telefonlar ve bilgisayarlar arasında yeni bir işbirliği modu getirebilir, animasyonu daha da iyileştirebilir ve kişisel verilerin güvenliğini artırabilir.

MIUI 12.5’in piyasaya sürülmesine rağmen, şirket gelecek yıl MIUI 13 kullanıcı arayüzünü de piyasaya sürmeyi planlıyor, bu da özellikle katlanır ekranlı akıllı telefonlar için optimize edilecek.

Xiaomi, cihazları için en son güncellemeyi yayınlama arzusuyla oldukça tutarlıydı. Şu an itibariyle, birçok uygun Xiaomi cihazında zaten MIUI 12 güncellemesi var. Aslında, akıllı telefonlarının çoğu şu anda MIUI 12’yi Android 11 güncellemesinin üstüne alıyor. Yakın tarihli bir rapora göre, MIUI 13 önümüzdeki yıl resmi olarak gelmeden önce MIUI’nin büyük bir sürüm güncellemesi olacak.

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