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Mladiç: Eski Bosnalı Sırp general Ratko Mladiç'e verilen ömür boyu hapis cezası onandı

08.06.2021 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslarası Ceza Mahkemesi tarafından soykırım, savaş ve insanlığa karşı suçlardan ömür boyu hapse mahkum edilen eski Bosnalı Sırp general Ratko Mladiç'in cezası onandı. Temyiz Mahkemesi, Bosna'daki iç savaşta Sırp güçlerini komuta eden ve Srebrenitsa'da 8 binden fazla Müslüman erkeğin öldürülmedinden sorumlu tutulan Mladiç'e verilen cezanın yerinde olduğuna hükmetti. Lahey'den Yusuf Özkan'ın haberi.

Mladiç: Eski Bosnalı Sırp general Ratko Mladiç'e verilen ömür boyu hapis cezası onandı

Uluslarası Ceza Mahkemesi tarafından soykırım, savaş ve insanlığa karşı suçlardan ömür boyu hapse mahkum edilen eski Bosnalı Sırp general Ratko Mladiç'in cezası onandı.

Temyiz Mahkemesi, Bosna'daki iç savaşta Sırp güçlerini komuta eden ve Srebrenitsa'da 8 binden fazla Müslüman erkeğin öldürülmedinden sorumlu tutulan Mladiç'e verilen cezanın yerinde olduğuna hükmetti.

Uluslararası mahkeme tarafından 2017 yılında ömür boyu hapse mahkum edilen Mladiç, karara itiraz ederek temyiz başvurusunda bulunmuştu.

Mladiç'in avukatları, geçen yıl Ağustos ayında yapılan temyiz duruşmasında müvekkillerinin "planlanmamış olaylarla" ilgili yanlış şekilde cezalandırıldığını savunmuştu.

Savcılara göre ise daha önce yargılandığı davada 10 farklı suçlamayla mahkemeye çıkan Mladiç'in 1992'de Hırvatlara soykırım uyguladığı için de yargılanması gerekiyordu.

Bosnalı Sırpların eski lideri Radovan Karadziç ve Ratko Mladiç (1995)

Ratko Mladiç, Boşnak ve Hırvatlara karşı savaşan Bosnalı Sırp askerlerin komutanlığını yaptığı yıllarda savaş suçu işlediği gerekçesiyle 2012'de Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlamıştı.

Mahkeme 2017'de, savaş suçu işlemek, insanlığa karşı suç ve 8 binden fazla erkeğin öldürüldüğü Srebrenitsa soykırımına "büyük ölçüde katkıda bulunduğu" gerekçesiyle Mladiç'i ömür boyu hapis cezası çarptırmıştı.

Reuters

Sırp general, Bosna-Hersek'te diğer bölgelerde gerçekleştirilen soykırımlardan ise beraat etmişti.

Savcılar, Mladiç'in bu suçlardan da ceza alması için temyiz başvurusu yapmıştı.

Mladiç, Bosna-Hersek'te 1995'te sona eren savaşın ardından, ailesi ve güvenlik güçlerinin yardımıyla yıllarca Sırbistan'da saklanmış; 2011 yılında ülkenin kuzeyinde bir akrabasının evinde yakalanarak Lahey'e gönderilmişti.

Bugünkü temyiz duruşmasını ise 5 yaşında Srebrenitsa'daki toplu katliama tanıklık eden ve bugün 26 yaşında olan Almasa Salihovic'in de aralarında bulunduğu kurban yakınları da izledi.

Srebrenitza

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