HABER

MLKP nedir? MLKP terör örgütü hakkında bilgiler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 11:05 | Son Güncelleme

MLKP yani Marksist-Leninist Komünist Parti Türkiye’de faaliyet gösteren terör örgütlerinden biridir. Peki Türk Silahlı Kuvvetleri çatışmaya da giren MLKP terör örgütü hakkında neler bilinmektedir? İşte MLKP hakkında bilgiler ve aşırı sol terör örgütünün geçmişi...

MLKP nedir? MLKP terör örgütü hakkında bilgiler!

Polis teşkilatının MLKP’ye karşı operasyonları devam ediyor ki son olarak Terörden Arananlar Listesi’nde 1 milyon 500 bin TL ödülle mavi kategoride yer alan MLKP üyesi Ümit Emrah Köse yakalandı. Peki MLKP nedir? İşte MLKP terör örgütü hakkında bilgiler:

MLKP TERÖR ÖRGÜTÜ HAKKINDA BİLGİLER

MLKP yani Marksist-Leninist Komünist Parti Türkiye’de faaliyet gösteren terör örgütlerinden biridir. 10 Eylül 1994'te kurulan ve silahlı mücadele yürüten yasa dışı bir komünist parti olan MLKP, dört örgütün birleşmesi ile oluşmuştur.

1991'de TDKİH ve TKİH birleşir. Eylül 1994'te, TKİH ve TKP/ML Hareketi Birlik Kongresini toplar ve MLKP-K kurulur. Eylül 1995'te toplanan 1. Parti ve Birlik Konferansı, MLKP-K ile TKP/ML (YİÖ) (Türkiye Komünist Partisi / Marksist Leninist - Yeniden İnşa Örgütü) arasındaki birliği sağlar ve "Kuruluş" ekini kaldırır. Böylece MLKP, dört komünist örgütün birleşmesiyle oluşmuştur. Gençlik örgütü olarak Komünist Gençlik Örgütü adlı bir örgüt kurmuştur.

1995'te bir grup MLKP den ayrılmıştır ve Komünist Parti-İnşa Örgütü adı altında yeni bir teşkilat kurmuşlardır. Ardından 2010'dan sonra "MLKP/Yeniden Kuruluş Hareketi" adlı ayrılık meydana gelmiştir. MLKP "Kürt milliyetçiliğine yakın olduğu, "PKK kuyrukçuluğu yaptığı" ve ayrılık ilan edenlere karşı zor kullanması gerekçeleriyle bazı gruplarca eleştirilmiştir. Örgüt FESK (Fakirlerin ve Ezilenlerin Silahlı Kuvvetleri) adı altında bir yapıya sahiptir.

MLKP, 12 Mart 2016 tarihinde Halkların Birleşik Devrim Hareketi bileşenleri ile birleşerek Türkiye'de faaliyet yürüten bazı komünist ve Marksist-Leninist silahlı örgütlerle ortak bir cephe oluşturmuştur.

Ocak 2018'de başlayan Zeytin Dalı Harekâtı'nda Enternasyonalist Özgürlük Taburu içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu ile çatışmalara girdi.

MLKP terör örgütü üyesi Ümit Emrah Köse yakalandı!MLKP terör örgütü üyesi Ümit Emrah Köse yakalandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
MLKP mlkp terör örgütü

En Çok Okunan Haberler

Hava değişimine gelen asker intihar etti

Hava değişimine gelen asker intihar etti

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

G.Saray'ın transferini Twitter'dan duyurdu!

G.Saray'ın transferini Twitter'dan duyurdu!

150 yıllık hayal gerçek oluyor!

150 yıllık hayal gerçek oluyor!

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Güneş, İkizler burcuna geçiyor

Güneş, İkizler burcuna geçiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt Belediyesinde hareketlilik! Polis alarma geçti

Esenyurt Belediyesinde hareketlilik! Polis alarma geçti

Eski eşinin kocasının otomobilini yaktı!

İntikamın böylesi! Eski eşinin kocasına kızdı bakın ne yaptı

MLKP terör örgütü üyesi Ümit Emrah Köse yakalandı!

Az önce duyuruldu! Ümit Emrah Köse yakalandı

Aç kalınca yakalanan terörist kendini bakın ne olarak tanıtmış

Aç kalınca yakalanan terörist kendini bakın ne olarak tanıtmış

Diyarbakır'da ele geçirildi, tam bin 400 yıllık! Üzerindeki motifler...

Tam bin 400 yıllık! Üzerindeki motifler...

Süper Loto sonuçları 23 Mayıs: Devir miktarı 12 milyonu geçti!

Devir miktarı 12 milyonu geçti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.