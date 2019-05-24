MLKP nedir? MLKP terör örgütü hakkında bilgiler!

Polis teşkilatının MLKP’ye karşı operasyonları devam ediyor ki son olarak Terörden Arananlar Listesi’nde 1 milyon 500 bin TL ödülle mavi kategoride yer alan MLKP üyesi Ümit Emrah Köse yakalandı. Peki MLKP nedir? İşte MLKP terör örgütü hakkında bilgiler:

MLKP TERÖR ÖRGÜTÜ HAKKINDA BİLGİLER

MLKP yani Marksist-Leninist Komünist Parti Türkiye’de faaliyet gösteren terör örgütlerinden biridir. 10 Eylül 1994'te kurulan ve silahlı mücadele yürüten yasa dışı bir komünist parti olan MLKP, dört örgütün birleşmesi ile oluşmuştur.

1991'de TDKİH ve TKİH birleşir. Eylül 1994'te, TKİH ve TKP/ML Hareketi Birlik Kongresini toplar ve MLKP-K kurulur. Eylül 1995'te toplanan 1. Parti ve Birlik Konferansı, MLKP-K ile TKP/ML (YİÖ) (Türkiye Komünist Partisi / Marksist Leninist - Yeniden İnşa Örgütü) arasındaki birliği sağlar ve "Kuruluş" ekini kaldırır. Böylece MLKP, dört komünist örgütün birleşmesiyle oluşmuştur. Gençlik örgütü olarak Komünist Gençlik Örgütü adlı bir örgüt kurmuştur.

1995'te bir grup MLKP den ayrılmıştır ve Komünist Parti-İnşa Örgütü adı altında yeni bir teşkilat kurmuşlardır. Ardından 2010'dan sonra "MLKP/Yeniden Kuruluş Hareketi" adlı ayrılık meydana gelmiştir. MLKP "Kürt milliyetçiliğine yakın olduğu, "PKK kuyrukçuluğu yaptığı" ve ayrılık ilan edenlere karşı zor kullanması gerekçeleriyle bazı gruplarca eleştirilmiştir. Örgüt FESK (Fakirlerin ve Ezilenlerin Silahlı Kuvvetleri) adı altında bir yapıya sahiptir.

MLKP, 12 Mart 2016 tarihinde Halkların Birleşik Devrim Hareketi bileşenleri ile birleşerek Türkiye'de faaliyet yürüten bazı komünist ve Marksist-Leninist silahlı örgütlerle ortak bir cephe oluşturmuştur.

Ocak 2018'de başlayan Zeytin Dalı Harekâtı'nda Enternasyonalist Özgürlük Taburu içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu ile çatışmalara girdi.