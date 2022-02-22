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Moai heykeli 150 yıldan sonra Paskalya Adası’na dönüyor! Tam 715 kilo

22.02.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şili Ulusal Doğal Tarih Müzesi tarafından dün yapılan açıklamada, Paskalya Adası'ndaki (Rapa Nui) anıtlardan biri olan devasa bir Moai heykeli, 1870'ten beri bulunduğu Santiago'daki Ulusal Doğal Tarih Müzesi'nden Paskalya Afdası'na dönüş yolculuğuna başladı. Bölge, 1995 yılından itibaren Unesco dünya mirası sit alanı statüsünde bulunuyor.

Moai heykeli 150 yıldan sonra Paskalya Adası’na dönüyor! Tam 715 kilo

Rapa Nui halkının yaşadığı Paskalya Adası’na doğru yola çıkacak 715 kiloluk taş heykelin, üstüne oturtulduğu taş kaidesi, paketlenmesi ve yeni metal tabanıyla birlikte toplamda 1.255 kilo olduğu belirtildi. Ulusal Doğal Tarihi Müzesi'nde kalan üç moai'den biri olan heykel, anavatanına döndükten sonra Rapa Nui'deki Padre Sebastián Englert Antropoloji Müzesi'nde sergilenecek.

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DÜNYA MİRASI SİT ALANI STATÜSÜNDE BULUNUYOR

Şili kıyılarından 3.219 km uzakta bulunan Rapa Nui, 1.000'den fazla taş heykele sahip ve yüzyıllar önce yapılan bu dev kafa heykellerinin bulunduğu bölge, 1995 yılından itibaren Unesco dünya mirası sit alanı statüsünde bulunuyor. Komutan José Anacleto Goñi komutasındaki O'Higgins korveti, 23 Ocak 1870’de Rapa Nui'ye yönelik bir seyahat gerçekleştirdi ve heykel bu sırada Santiago’ya getirildi.

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(DHA)

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