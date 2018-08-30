MOBA oyunculara özel gamepad

GameSir G5’i ilk elinize aldığınızda, evvela rahat bir tutuş hissi uyandırdığını fark ediyorsunuz. Gamepad’in neredeyse hemen her tarafı tuşlarla kaplı. Ana tuşlardan yardımcı ufak tuşlara, tetik tuşlarından arka tarafta konumlandırılan tuşlara kadar pek çok detay var ve hepsine parmaklarınızla rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Basış hissi de başarılı diyebiliriz.
Tabii gamepad’te en çok dikkat çeken detayı, sağ tarafta konumlandırılan ve baş parmağınızla yönetebileceğiniz dokunmatik alan oluşturuyor. Burada isterseniz oyunlarda keskin hamleler yapabilir, isterseniz de hassas dokunuşlarla yol alabilirsiniz.
Bir diğer önemli detay ise, önceki modelde olduğu gibi bununda orta tarafında açılabilir bir panel var ve buraya telefonunuzu rahatlıkla yerleştirebiliyorsunuz.
Kablolu ve Bluetooth üzerinden kablosuz kullanıma destek veren gamepad, gerek malzeme kalitesi, gerek tuş dizilimi, gerekse de tasarım hatlarıyla şık ve kullanışlı görünüyor.
Şimdi de gelelim kurulum aşamasına
Kutuyu açtığınızda bir adet gamepad, bir kullanım kılavuzu ve bir de USB bağlantı kablosuyla karşılaşıyorsunuz. USB bağlantı kablosuyla isterseniz gamepad’i PC’nize de bağlayabilirsiniz, ancak önceliğin Bluetooth 5.0 bağlantısı aracılığıyla Android ve iOS işletim sistemli telefonlarda oyun oynamak olduğunu belirtelim.
Cihazı şarj ettikten sonra Bluetooth ile akıllı telefonunuzla eşleştirebiliyorsunuz. Ardından isterseniz GameSir’ün uygulamasını indirebilir ve böylece gamepad ile uyumlu oyunları rahatlıkla görebilirsiniz. Uygulamanın normal mağazada yer almadığını ve çeşitli izinler vermeniz sonucunda cihazınıza yüklenebildiğini ve çok da kullanışlı bir arayüze sahip olmadığını söylememiz gerek.
Ve şimdi de oyun zamanı!
GameSir G4s ile FPS oyunlarında rahatlıkla hareket edebiliyorduk. G5 ise ivmeyi biraz daha yukarıya taşıyor ve hem tasarımı hem de performansıyla FPS oyunlarının yanında MOBA , rol yapma oyunlarında da rahatlıkla hareket edebiliyoruz.
Gerçi FPS diyoruz ama TPS türü oyunlarda da GameSir G5’in çok başarılı olduğunu söylemeliyiz. Özellikle sağ yan tarafta yer alan dokunmatik panel çok akıcı cevaplar veriyor ve bu da oyunlarda işinizi kolaylaştırıyor. Şu sıralar baktığımızda mobil arenada da PUBG fırtınası estiğini söylemeliyiz ve böyle bir oyun için G5’in size büyük faydalar sunacağı çok açık.
Tabii rol yapma oyunlarını da rahatlıkla oynayabilirsiniz. Düşünsenize. Telefonunuzun ekranı zaten çok da büyük değil ve ekrana yerleştirilmiş pek çok dokunmatik ibare var. Bunlara hızlı ve doğru şekilde basarak hareket edebilmek ve bu esnada ekrandaki tüm gelişmeleri takip edebilmek pek kolay değil. Oysa G5’te yer verilen ve programlanabilir olan tuşlar sayesinde bir büyü yapabilmek, silahlar arasında geçişler yapabilmek ya da bir yerlere koşabilmek çok kolay.
Birazda enerji kullanımına bakalım. Cihazda 800mAh pil yer alıyor ve tuşlar ışıklı değil. Tuşların ışıklı olmaması aslında ciddi bir problem değil. Oyun oynarken ekran ışığı yardımıyla zaten tuşlar belirginleşiyor. Öte yandan, ürünün tek şarj ile yaklaşık 18 saatlik oyun deneyimi sunabiliyor.
Fatih Portakal'dan çok çarpıcı 'Kemal Kılıçdaroğlu' yorumu!
Almanya'dan krizi tırmandıracak karar!
Gündemi sarsacak iddia: Terör örgütü 300 dolara çocuk topluyor!
Meksika'da 2 kişi kalabalık tarafından yakılarak öldürüldü
Dolara kızdı! Soyadını değiştiriyor
Kılıçdaroğlu: Muharrem İnce güven vermedi
Muğla'nın Yatağan ilçesinde ilginç olay! Bunu da gördük
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması: Herkes görecek
2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sonuçları açıklandı|KPSS sonuç sorgulama
Rezaletin böylesi! Meğer öğrencisiyle ilişkiye girip...
Herkes dev kayalıkların üzerinde o izi arıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum