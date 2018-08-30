MOBA oyunculara özel gamepad

GameSir G5’i ilk elinize aldığınızda, evvela rahat bir tutuş hissi uyandırdığını fark ediyorsunuz. Gamepad’in neredeyse hemen her tarafı tuşlarla kaplı. Ana tuşlardan yardımcı ufak tuşlara, tetik tuşlarından arka tarafta konumlandırılan tuşlara kadar pek çok detay var ve hepsine parmaklarınızla rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Basış hissi de başarılı diyebiliriz.

Tabii gamepad’te en çok dikkat çeken detayı, sağ tarafta konumlandırılan ve baş parmağınızla yönetebileceğiniz dokunmatik alan oluşturuyor. Burada isterseniz oyunlarda keskin hamleler yapabilir, isterseniz de hassas dokunuşlarla yol alabilirsiniz.

Bir diğer önemli detay ise, önceki modelde olduğu gibi bununda orta tarafında açılabilir bir panel var ve buraya telefonunuzu rahatlıkla yerleştirebiliyorsunuz.

Kablolu ve Bluetooth üzerinden kablosuz kullanıma destek veren gamepad, gerek malzeme kalitesi, gerek tuş dizilimi, gerekse de tasarım hatlarıyla şık ve kullanışlı görünüyor.

Şimdi de gelelim kurulum aşamasına



Kutuyu açtığınızda bir adet gamepad, bir kullanım kılavuzu ve bir de USB bağlantı kablosuyla karşılaşıyorsunuz. USB bağlantı kablosuyla isterseniz gamepad’i PC’nize de bağlayabilirsiniz, ancak önceliğin Bluetooth 5.0 bağlantısı aracılığıyla Android ve iOS işletim sistemli telefonlarda oyun oynamak olduğunu belirtelim.