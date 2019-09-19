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"Mobil Hayvan Hastanesi" çiftçilerin ilgi odağı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 19:39 | Son Güncelleme

Erzurum'da yüze yakın firmanın katılımıyla düzenlenen "Doğu Anadolu Erzurum 2. Tarım ve Erzurum Hayvancılık Fuarı"ndaki "Mobil Hayvan Hastanesi" ziyaretçilerin ilgisini çekti

Erzurum'da düzenlenen "Doğu Anadolu Erzurum 2. Tarım ve Erzurum Hayvancılık Fuarı"nda Atatürk Üniversitesince tarım ve hayvancılığa ait materyaller ve ürünlerin tanıtıldığı stantta açılan "Mobil Hayvan Hastanesi", ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yakutiye ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde TÜYAP Anadolu Fuarları Anonim Şirketi ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi iş birliğince düzenlenen "Doğu Anadolu Erzurum 2. Tarım ve Erzurum Hayvancılık Fuarı"nda Atatürk Üniversitesinin veteriner, ziraat ve su ürünleri fakültelerince stant açıldı.

Hayvancılıkla uğraşanlar, tarım ve hayvancılığa ait materyaller ile ürünlerin tanıtıldığı stantta sergilenen Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinin Mobil Hayvan Hastanesini de ilgiyle inceleyip bilgi sahibi oldu.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı da stantları gezerek ilgililerden bilgi aldı.

Çomaklı, fuarda yer alan yerli ve yabancı firmaların temsilcileri ve çiftçilerle de görüştü.

Üniversitenin veteriner, ziraat ve su ürünleri fakülteleriyle bölge çiftçisinin daima hizmetinde olduğunu vurgulayan Çomaklı, şunları kaydetti:

"Yeni Nesil Üniversite Projesi'nin ana unsurlarından biri olan toplumla bütünleşme misyonu, bu sayede ileri seviyeye taşınacaktır. Erzurum çayır ve mera bakımından oldukça geniş bir alana sahip. Tarım ve hayvancılığın daha modern tekniklerle yapılabilmesi için üniversitemiz üstüne düşen görevi her zaman yerine getirmeye devam edecektir. Çiftçilerimize desteğimiz her zaman devam edecek."

Tarımsal mekanizasyon, su ve sulama teknolojileri, gübreler, tohum, organik tarım ekipmanları, hayvansal üretim teknolojilerinin sergilendiği fuarda çiftçiler, süt endüstrisi, hayvan sağlığı ve veterinerlik hizmetleri gibi konularda da bilgilendirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR), Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, Erzurum Ticaret Borsası, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Erzurum Koordinatörlüğü ve KOSGEB'in de destek verdiği fuar, 22 Eylül'e kadar açık kalacak.

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