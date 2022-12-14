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Mobilya mağazasında akılalmaz anlar! Ormanların hayaleti içeriye girdi, gören neye uğradığını şaşırdı: Vallahi vaşak var

14.12.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ormanların hayaleti de olarak bilinen vaşak, Gümüşhane'de bir mobilya mağazasına girdi. Şaşkına dönen vatandaşlar vaşağın mağazaya girdiği ve yakalandığı anları cep telefonlarıyla kayıt altına alırken, o anı görüntülü görüşmeyle arkadaşlarına aktaran bazı vatandaşların ''Vallahi mağazada vaşak var'' ifadeleri dikkat çekti. Tavuklarının vaşak tarafından yenildiğini söyleyen bir kişi de hayvana dönüp ''La niye yedin tavuğu'' dedi. Hayvanın pençe atmaya atmaya çalışması kameralara takıldı.

Gümüşhane’nin Kelkit ilçe merkezindeki bir kümeste tavuk yiyen bir vaşak tavukların sahibinden kaçarken girdiği caddede bir mobilya mağazasına sığındı. Bugüne kadar hep fotokapan görüntülerine yakalanan vaşak ilçe merkezinde tavuklarını telef ettiği kümesin sahibinin fark etmesinin ardından korkarak caddeye dalınca vatandaşların cep telefonlarına takıldı.

Evin yakınında bulunan bir mobilya mağazasına giren yetişkin vaşak bir süre sonra burada sıkışıp kaldı. Mağaza sahiplerinin haber vermesiyle bölgeye gelen Kelkit Belediyesi Zabıta ekipleri yakaladıkları vaşağı uyuşturucu iğneyle uyuttuktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine teslim etti.

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DKMP ekipleri teslim aldıkları vaşağın ilk sağlık kontrolünde bir sorunu ve yarasının olmadığını belirledi. Kontrol amaçlı olarak veteriner gözetimine alınan vaşak halsiz düşmesi nedeniyle bir süre bakılıp beslendikten sonra sonra doğaya salınacak.

''VALLAHİ MAĞAZADA VAŞAK VAR''

Vaşağın mağazaya girdiği ve yakalandığı anlar vatandaşların cep telefonlarıyla kayıt altına alınırken o anı görüntülü görüşmeyle arkadaşlarına aktaran bazı vatandaşların “Vallahi mağazada vaşak var” ifadeleri dikkat çekti. Vaşağın mağaza içinde sıkıştıktan sonra yatak odası takımının üzerinde durmasına “Karyolada mı yatıyor o?” yorumlarını yapan vatandaşlar tam o sırada vaşağın üzerlerine doğru geldiğini fark edince hızlı adımlarla kaçtı.

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''LA NİYE YEDİN TAVUĞU?''

Zabıta ekiplerinin yakaladığı vaşağı görenlerden bazıları “Onu bana verin de besleyeyim. Şakası yok çok tehlikeli” ifadeleri duyulurken, mağazadan çıkarıldığı sırada tavuğunu yiyen vatandaşın yanına gelerek “La niye yedin tavuğu” dediği sırada vaşağın vatandaşın bacağına pençe atmaya çalışması kameralara takıldı.

Aydın Doğan Caddesi üzerinde bulunan mobilya mağazasına giren vaşağın gören Veysel Mutlu, yaşadıkları o anları şu sözlerle anlattı: “Arkadaşlar kapının önünde dikilirken aradan vaşak çıktı ve hızlıca yolun karşısındaki mağazaya girdi. Ahmet abinin tavuğunu yemiş. Aradan bir yerden çıktı o da. O da eline sopa alıp kovalamış ve korkan vaşak direkt dükkanın içine girdi. İlk defa böyle bir şey gördük. İlk gördüğümüzde şok olduk. İlçe merkezinde, caddenin ortasından karşıya geçti ve dükkanın içine girdi. Sonrasında Zabıta geldi, yakalayıp götürdüler” dedi.

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(İHA)

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