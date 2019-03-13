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Moda bloggerı'nın testi pahalıya patladı! Hem binlerce lira harcadı, hem de çöp torbasına benzetti

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 13.03.2019 11:08 | Son Güncelleme

Tuhaf ürün yelpazesiyle sık sık gündeme gelen çevrimiçi perakende devi ASOS'un ürünlerini test eden moda bloggerı, aldığı ürünleri deneyip YouTube sayfasında paylaştı. Ürünlerin nasıl olduğunu göstermek isteyen blogger, birkaç parça ürüne yaklaşık 3 bin 264 TL harcadı.

Moda bloggerı'nın testi pahalıya patladı! Hem binlerce lira harcadı, hem de çöp torbasına benzetti

İngiltere merkezli online alışveriş sitesi ASOS, pahalı olduğu kadar tuhaf ürünleriyle de dikkat çekmeye devam ediyor. Moda blogerı Roksana Janiszewska'da, 'çöp torbasına benzettiği' ürünleri deneyerek YouTube sayfasına yükledi.

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Pembe kürk süslemeli şeffaf ceket, organze kumaştan pantolon ve ayak parmaklarını görebileceğiniz bir çift PVC spor ayakkabı deneyen blogger bunlara 246 TL ödediğini söyleyerek, ''Bu kelimenin tam anlamıyla elde edebileceğiniz en ucuz kumaş. Ve şu giydiklerimin hiçbir özelliği yok. En pahalı şeyin etiket olduğunu söyleyebilirim'' diye ekliyor.

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Daha sonra 'çöp torbasına' benzettiği kırmızı bir elbise deneyen genç kız bu elbise içinse 400 TL ödemiş. Blogger, ''Yarasa kol diye satılan şu elbiseye bakar mısınız bir çift çöp torbası gibi. Korkunç ve komik görünüyorlar'' diyor.

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İşte genç kızın toplamda 3 bin 264 TL harcağı diğer kıyafetler.

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ASOS ASOS kıyafet moda bloggerı Roksana Janiszewska

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