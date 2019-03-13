Moda bloggerı'nın testi pahalıya patladı! Hem binlerce lira harcadı, hem de çöp torbasına benzetti

İngiltere merkezli online alışveriş sitesi ASOS, pahalı olduğu kadar tuhaf ürünleriyle de dikkat çekmeye devam ediyor. Moda blogerı Roksana Janiszewska'da, 'çöp torbasına benzettiği' ürünleri deneyerek YouTube sayfasına yükledi.

Pembe kürk süslemeli şeffaf ceket, organze kumaştan pantolon ve ayak parmaklarını görebileceğiniz bir çift PVC spor ayakkabı deneyen blogger bunlara 246 TL ödediğini söyleyerek, ''Bu kelimenin tam anlamıyla elde edebileceğiniz en ucuz kumaş. Ve şu giydiklerimin hiçbir özelliği yok. En pahalı şeyin etiket olduğunu söyleyebilirim'' diye ekliyor.

Daha sonra 'çöp torbasına' benzettiği kırmızı bir elbise deneyen genç kız bu elbise içinse 400 TL ödemiş. Blogger, ''Yarasa kol diye satılan şu elbiseye bakar mısınız bir çift çöp torbası gibi. Korkunç ve komik görünüyorlar'' diyor.

İşte genç kızın toplamda 3 bin 264 TL harcağı diğer kıyafetler.

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