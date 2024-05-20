Moda diyetler sağlığınızdan edebilir! Detoks yapmak sanıldığı kadar masum değilmiş

Yazın yaklaştığı şu günlerde fazla kilolar için zayıflama diyetleri yapılırken, beslenme uzmanlarından yanlış uygulanan diyetler hakkında uyarı geldi. Moda diyetler ve detoks konusuna dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Mısra Aydın, “Tek tip besinlere ağırlık vermek yerine dengeli beslenin. Özellikle renk renk sebze ve meyveler çok önemli” dedi.

Mısra Aydın, detoks, ketojenik, alkali, glutensiz, açlık diyetleri ve lahana çorbası gibi tek bir yiyeceğin tüketildiği moda diyetlerin sağlığı olumsuz etkileyebildiğini söyledi.

Bu tür diyetlerden özellikle; ergenlik çağındakiler, gebeler, diyabet, tansiyon ve böbrek hastası olanların kaçınması gerektiğine vurgu yapan Aydın, “Detoks tatil dönüşü, kilo veriminin duraksaması gibi dönemlerde, uzman kontrolünde belli bir süre, kalori alımını çok azaltmadan uygulanabilir” diye konuştu.

DETOKS MASUM DEĞİL

Katı besinden uzak, ağırlıklı olarak meyve-sebze suları ve bitki çaylarının tüketildiği detoks diyetlerinin zayıflama amaçlı yanlış uygulandığı takdirde; kas ve sıvı kaybı, kan şekerinde ciddi düşmeler, anksiyete ve yorgunluğa neden olabildiğini belirten Aydın, şunları söyledi:

“Güncel araştırmalar, kilo kaybı veya toksinlerin atılmasında detoksun etkisine dair yeterli kanıt bulunmadığını bildiriyor. Üstelik, bu diyetlerin bir kısmı çok fazla meyve ve sebze yemeye teşvik ediyor olsa da yalnızca sebze ve meyvelerden oluşan bir diyet, sağlık için ihtiyaç duyduğumuz tüm besin öğelerini sağlayamaz.

Tek bir sebze veya meyvenin örneğin sadece lahananın tüketildiği bir diyet, bize ihtiyacımız olan besin ögelerinin tamamını sağlayamaz. Renkli sebze ve meyveler başta olmak üzere yeterli ve dengeli beslenip detoksu böbreklere ve karaciğere bırakmak en doğrusudur. Unutmayalım, popüler olan her diyet sonuca götürmez. Diyet bireye özgü olmalıdır, beslenme ve diyet uzmanlarından yardım alarak sağlığı korumak ve iyileştirmek kişiye en uygun diyeti yaşam tarzı haline getirmek önemlidir.” (İHA)







