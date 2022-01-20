Modası asla geçmeyen ekose desenlerden vazgeçemeyenler için ürün önerileri

Yıllara meydan okuyan ekose, zamansız bir desen. Hepimizin çok sevdiği bu deseni gardıroptan salona, mutfaktan yatak odasına kadar her yerde görmek mümkün. Siz de ekose deseni çok seviyor ve satın alacağınız ürünlerde bu ölümsüz deseni görmek istiyorsanız sizin için hazırladığımız listeye mutlaka göz atmalısınız. Her zaman şık ve enerjik duran ekose desenli bu ürünlere siz de evinizde ve dolabınızda yer açmayı ihmal etmeyin!

1. Kış mevsiminin vazgeçilmez şalı

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Son yıllarda kış modasında sık sık karşımıza çıkan büyük boy şallar, pek çok kadın tarafından oldukça seviliyor. Soul Young da çok sevilen şallara bir yenisini ekliyor ve bu ürünü beğeninize sunuyor. Yumuşacık kumaştan yapılan ürün, en soğuk günlerde bile sizi sıcacık tutuyor. Harika bir aksesuar olan bu şalı özel günlerde sevdiklerinize hediye olarak da verebilirsiniz. Ayrıca bu ürünü evinizde battaniye olarak ya da piknikte piknik örtüsü olarak da kullanabilirsiniz.

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2. Ekose detaylı pantolonlar ile ofisin gözdesi olun!

Ekose detaylı pantolonlar, daha çok ofis hayatında tercih edilir. TRENDYOLMİLLA'nın gri renkli ekoseli pantolonu ile siz de ofis hayatında oldukça şık bir stile kavuşabilirsiniz. Ürünü spor ayakkabı ya da tarzınıza uygun farklı ayakkabılarla kombinleyerek gündelik olarak da kullanabilirsiniz. Ayrıca bu şık pantolon, yumuşacık kumaşıyla sizi sararak gün boyu size hareket özgürlüğü sunar. Ürünün bel kuşağıysa kombininize hareket katar. Cigarette kesimli pantolonun katlamaları paçaları ise tarzınızı canlandırır.

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3. Her kombinde ekose şıklığı

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Ekose deseni gibi yırtmaç detayı da popülerliğini kaybetmiyor. Yosemite markasının yırtmaç detayını ve ekose şıklığını birleştiren eteği, her kombininize şıklık katmaya geliyor. Ürün, yumuşacık kumaşı sayesinde üzerinizdeki varlığını unutturuyor ve vücudunuzu saran yapısıyla şıklık sunuyor. Yırtmaç detaylı bu ekose eteği kısa veya uzun çizmelerle kombinleyip kış akşamlarında estetik bir duruş yakalayabilirsiniz. Ayrıca şık gömleklerle tamamlayarak ofis kombinlerinizde de kullanabilirsiniz. Doğru aksesuar tercihleriyle ise stilinize şık bir dokunuş yapabilirsiniz.

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4. Gardırobunuzun en özel parçası olmaya aday bir takım geliyor!

Pek çoğumuzun kahramanı olan ikili takımlar "Bunun altına ne giysem, buna ne yakışır?" derdine son veriyor. İşte, bu ekoseli takım da sonbahar ve kış günlerinizi renklendirmeye geliyor. Holly Lolly markasının sevilen ürünü, yumuşacık kumaşıyla cildinize hafif dokunuşlar yapıyor ve gün içinde size konfor sunuyor. Bu ikili takımı tarzınıza uygun bir çizmeyle veya spor ayakkabılarla kombinleyebilirsiniz. Aynı zamanda şapka veya takı gibi doğru aksesuar tercihleriyle de kombininize hareketlilik katabilirsiniz.

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5. Klasik kesim sevenlere özel

Dorothy Perkins Petite markasının bir ürünü olarak karşımıza çıkan bu elbise, klasik kombinlerin vazgeçilmez parçası oluyor. Yumuşacık kumaşıyla vücudunuzu saran elbise, size şıklık sunuyor. Elbisenin belindeki kemer detayı da ona canlılık katıyor. Ürünü şık topuklu ayakkabılarla kombinleyerek ofis hayatınızda kullanabilirsiniz. Uzun çizmelerle tamamlayarak özel davetlerde de ortamın yıldızı olabilirsiniz. Ayrıca gümüş detaylı aksesuar tercihleriyle ve doğru saç modeliyle şıklığınızı zirveye taşıyabilirsiniz.

Pek çok yerde tercih edebileceğiniz Dorothy Perkins Petite ekoseli elbiseyi daha detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

6. Spor kombinlerin baş tacı: Oduncu gömlek

Moda sektöründe ekose deseni yaşadığı sürece oduncu gömlek modası da daima hayatta kalacak! Spor kombinlerin vazgeçilmezi olan oduncu gömlekler, ekose deseniyle çok daha hareketli. Koton markasının oduncu gömleği de ekose sevenlerin sıklıkla tercih ettiği ürünler arasında yer alıyor. Ürün, hem ceket hem gömlek olarak kullanılabiliyor. Yumuşacık kumaşıyla sizi sararak cildinize hafif dokunuşlar yapıyor. Gömleği jean pantolon ve tarzınıza uygun spor ayakkabılarla kombinleyerek kış akşamlarınıza şık bir dokunuş yapabilirsiniz.

Koton Ekose Oduncu Gömlek'i daha detaylı incelemek için tıklayın.

7. "Ekose desenli mayom olmadan asla!" diyenlere özel

Sırada ekose desen sevenlerin bayılacağı ve tatillerini taçlandıracağı bir ürün önerimiz var: TRENDYOLMİLLA'nın ekoseli mayosu! Ürün polyester, elastan ve polyamid karışımı bir kumaştan oluşuyor. Kumaşının yapısı sayesinde havuz ve deniz sonrası güneşlenmeye geçtiğinizde mayonuz hızla kuruyor. Ürün, vücudunuzu sararak size hem şıklığı hem konforu bir arada sunuyor. Ayrıca derin sırt dekoltesi de ürüne oldukça şık bir hava katıyor. Ürünün 34 bedenden 42 bedene kadar geniş bir beden yelpazesi bulunuyor.

TRENDYOLMİLLA'nın bu hoş mayosuna hemen sahip olmak için buraya tıklayın.

8. Kahve saatlerinizi ekose deseniyle renklendirin

Ekose deseni; sadece gardırobunuzda değil, evinizin her köşesinde size eşlik ediyor. İşte, bu sebeple tabaktan bardağa pek çok üründe ekose deseni görmek mümkün oluyor. Bu hoş kahve fincanı seti de ekose desenini göreceğimiz ürünlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Ürün, altı adet fincandan ve fincan altlığından oluşuyor. Gold detaylı fincanın altlığı ise ekose desenleriyle süsleniyor. Bu hoş takımla evinizdeki kahve saatlerini şenlendirebileceğiniz gibi takımı sevdiklerinize hediye ederek onları da mutlu edebilirsiniz.

Bu şık kahve takımına sahip olmak için hemen buraya tıklayın.

9. Bu fon perdelerle evinize şık bir dokunuş yapabilirsiniz

Evin her köşesine yakışan ekose desenini fon perde olarak da kullanabilirsiniz! Ziu Home'un süet dokulu fon perdesini gönül rahatlığıyla evinizin her köşesinde tercih edebilirsiniz. Ürünün geniş bir ölçü yelpazesi var. Duvarınızın ölçüsünü alarak siz de evinize uygun boyutlu ürüne hemen sahip olabilirsiniz. Ayrıca ekose desenli fon perdeyi çamaşır makinesinde hassas yıkama ile temizleyebilirsiniz. Bu kornişli ürünü istediğiniz odaya kolayca asabilirsiniz.

Özel olarak tüylendirilmiş süet dokulu ürünü daha detaylı inceleyerek satın almak ve evinize hareket katmak isterseniz hemen buraya tıklayabilirsiniz.

10. Uykularınızda da ekose şıklığına ne dersiniz?

Ekoseli ürünlerin en sevilenlerinden biri de şüphesiz nevresim takımları. Makiteks markasının tasarladığı %100 pamuklu nevresim takımı, size huzurlu ve konforlu bir uyku vadediyor. Bu çift kişilik nevresim setinin içinde iki adet yastık kılıfı ve bir adet düğmeli nevresim bulunuyor. Ürün, pamuklu dokusuyla terletme yapmıyor ve kış gecelerinde sizi sıcacık tutuyor. Aynı zamanda yıkandıktan sonra çabuk kuruyan ve fazla buruşmayan yapısı ile büyük bir kullanım kolaylığı sağlıyor. Ayrıca ürünün kırmızı ve mavi gibi renk seçenekleri de bulunuyor. Bu şık ve kullanışlı ürünü dilerseniz sevdiklerinize hediye ederek onları da mutlu edebilirsiniz.

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