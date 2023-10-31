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    4. Model Tilly, Cadılar Bayramı için deniz kızına düşürdü! Büstiyerinin kalıbı göğüslerine küçük geldi

    Model Tilly, Cadılar Bayramı için deniz kızına düşürdü! Büstiyerinin kalıbı göğüslerine küçük geldi

    31.10.2023 11:37 | Son Güncelleme:
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    Model Tilly, Cadılar Bayramı için Disney'in deniz kızı Ariel'ine dönüşmeye karar verdi. Çocukluk karakterine cesur bir hava katarak Cadılar Bayramı'na hazırlandı. Tilly'in deniz kızı kostümüyle verdiği pozlar sosyal medyanın beğenisini topladı.

    Model Tilly, Cadılar Bayramı için deniz kızına düşürdü! Büstiyerinin kalıbı göğüslerine küçük geldi

    Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede hayranlarının beğenisini toplayan Tilly, Cadılar Bayramı için çocukluk günlerine gönderme yapan bir kostüm tercih etti. Disney'in Ariel karakterine dönüşen Tilly, pullu detaylardan oluşan bir büstiyer ve etek tercih etti. Fenomen ismin mor büstiyerinin kalıbı göğüslerine küçük gelince sosyal medyanın ilgisini çekmeyi başardı.

    BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

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    Deniz kızı kıyafetini inci kolye ve altın küpelerle tamamlayan Tilly'in paylaşımı kısa sürede ilgi çekti. Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımına Tilly, "Asla benim dünyamın bir parçası olamayacaksın" notunu ekledi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Tilly'in güzelliğini öven yorumları gönderiye ekledi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İnanılmazsın" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "En seksi balık" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya deniz kizi

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