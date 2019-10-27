HABER

Model yatlar Tekirdağ'da yarıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 17:22 | Son Güncelleme

22 sporcunun katıldığı Radyo Kontrollü Model Yatlar Uluslararası 1 Metre Türkiye Şampiyonası, ödül töreniyle son buldu

TEKİRDAĞ (AA) - Radyo Kontrollü Model Yatlar Uluslararası 1 Metre (IOM) Türkiye Şampiyonası, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Türkiye Yelken Federasyonu ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü iş birliğinde, Süleymanpaşa Belediyesinin destekleriyle düzenlenen şampiyonaya Türkiye'nin farklı illerinden 22 sporcu katıldı.

Şampiyonayı, İstanbul Yelken Kulubü'nden Kaya Dindar birinci, Galatasaray Yelken Kulubü'nden Sami Efegil ikinci, yine İstanbul Yelken Kulubü'nden Levend Gürkan üçüncü tamamladı.

Organizasyonun sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi.

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçtiRus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Bakan Ersoy, Adıyaman’ın tarihi mekanlarını incelediBakan Ersoy, Adıyaman’ın tarihi mekanlarını inceledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
IOM Türkiye Şampiyonası Süleymanpaşa Tekirdağ

En Çok Okunan Haberler

Kuzey Kore'den ABD'ye 'sabrımız taşıyor' mesajı

Kuzey Kore'den ABD'ye 'sabrımız taşıyor' mesajı

İsrail'de büyük skandal! Ses kaydı yayımlandı

İsrail'de büyük skandal! Ses kaydı yayımlandı

Aylar sonra bir ilk! Bu halinden eser yok

Aylar sonra bir ilk! Bu halinden eser yok

Paris Hilton’un Cadılar Bayramı partisinde kostüm giymeyi unuttular

Paris Hilton’un Cadılar Bayramı partisinde kostüm giymeyi unuttular

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Türkiye'den ABD'nin Bağdadi operasyonuna ilişkin ilk açıklama

Türkiye'den ABD'nin Bağdadi operasyonuna ilişkin ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

28 Ekim resmi tatil mi?

28 Ekim resmi tatil mi?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tel Abyad'da bombayla tuzaklanan otomobil imha edildi

MSB paylaştı: Bomba yüklü araç böyle imha edildi

AA Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yeri görüntüledi

AA Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yeri görüntüledi

Üniversite öğrencisi trafikte dehşeti yaşadı!

Maganda dehşeti! Defalarca aracına vurdu

Kuzey Kore'den ABD'ye 'sabrımız taşıyor' mesajı

Kuzey Kore'den ABD'ye 'sabrımız taşıyor' mesajı

Son dakika! İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Türkiye'den ABD'nin Bağdadi operasyonuna ilişkin ilk açıklama

Türkiye'den ABD'nin Bağdadi operasyonuna ilişkin ilk açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.