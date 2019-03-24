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Modern Eğitim Koleji ortaokul öğrencileri JMUN etkinliğinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 14:36 | Son Güncelleme

Modern Eğitim Koleji ortaokul öğrencileri, "Çocuklara yönelik işlenen suçların önlenmesi" konulu JMUN'e Japonya delegeleri olarak katıldı ve konu hakkında başarılı sunumlar yaptı - Ortaokul 7. sınıf öğrencisi Hayati Esat Mungan ise değerlendirme ekibi tarafından programda "Onur Delegesi" seçilerek ödüle layık görüldü

İSTANBUL (AA) - Modern Eğitim Koleji ortaokul öğrencileri, "Çocuklara yönelik işlenen suçların önlenmesi" konulu Junior Model United Nations'a (JMUN) Japonya delegeleri olarak katıldı ve konu hakkında başarılı sunumlar yaptı.

Modern Eğitim Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, Model United Nations (MUN), temel olarak Birleşmiş Milletler’in farklı komitelerinin simülasyon olarak öğrenciler tarafından canlandırıldığı ve genel olarak konferans şeklinde gerçekleşen bir etkinlik özelliği taşıyor.

MUN konferanslarında öğrenciler, kendileri için belirlenen ülkelerin birer delegesi olarak Ekonomik ve Finansal Konsey, Güvenlik Konseyi, Hukuk Konseyi, Sosyal-Kültürel-İnsani Konsey, Silahsızlanma Komisyonu gibi birimlerde görev alıyor.

MUN, eğitim kurumları, üniversiteler ve dünyanın pek çok akademik kurumu tarafından öğrenciler için en prestijli akademik aktivite olarak kabul ediliyor. MUN Konferanslarının sonuç bildirgeleri, Birleşmiş Milletler'e tavsiye niteliğinde gönderiliyor.

Ortaokul 7. sınıf öğrencisi Hayati Esat Mungan ise değerlendirme ekibi tarafından programda "Onur Delegesi" seçilerek ödüle layık görüldü.

Sümeyra Erdönmez, Galay Abdulgayoum, Raghad Yousef, Selim Telli, Hayati Esat Mungan, Yusuf Kayra Toptaş ve Eymen Soyak, 16-17 Mart’ta gerçekleşen "Çocuklara Yönelik İşlenen Suçların Önlenmesi" konulu JMUN'e Japonya delegeleri olarak katılarak başarılı sunumlar gerçekleştirdi.

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