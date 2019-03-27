HABER

Mogherini, Eşref Gani ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 08:33 | Son Güncelleme

Mogherini, Eşref Gani ile görüştü

KABİL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile bir araya geldi.

İkili başkent Kabil'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Mogherini, AB'nin, Afganistan'da kalıcı barışın tesis edilmesi ve yönetimin güçlendirilmesi için atılacak adımları desteklediğini söyledi.

Afganistan'ın şu an hassas bir dönemden geçtiğini ifade eden Mogherini, ülkeye barışın gelmesi için ciddi çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Mogherini, ''Afganlar kendi geleceklerini inşa etmek için barışın tesis edilmesine destek vermeli.'' dedi.

Afganistan'ın yıllardır savaşla boğuştuğunu anımsatan Mogherini, Taliban ile Afgan hükümeti arasında ateşkesin sağlanması için kapsayıcı bir heyetin oluşturulmasının önemine değindi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani de ülkesine şu an barışın gelmesi için büyük fırsatlar yaratıldığını kaydetti.

Savaş ve tehdit döneminin artık bittiğini vurgulayan Gani, her şeyin müzakere yoluyla çözülebileceğinin altını çizdi.

Gani, Afganistan'da 40 yıldır devam eden savaşın sonlandırılması için hep birlikte çalışma yürüttüklerini söyledi.

Bikinili kadının videosuna sızınca... Sosyal medya yıkıldı! Bikinili kadının videosuna sızınca... Sosyal medya yıkıldı!
T129 Atak helikopteri Brezilya’daki ilk uçuş gösterisini yaptıT129 Atak helikopteri Brezilya’daki ilk uçuş gösterisini yaptı
İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza! 3 otobüs birbirine girdi!İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza! 3 otobüs birbirine girdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afganistan

En Çok Okunan Haberler

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Kendi imkanlarıyla kurdu! Siparişlere yetişemiyor

Kendi imkanlarıyla kurdu! Siparişlere yetişemiyor

Galatasaray'ın efsane ismi hayatını kaybetti

Galatasaray'ın efsane ismi hayatını kaybetti

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza! 3 otobüs birbirine girdi!

İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza! 3 otobüs birbirine girdi!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kayseri'den acı haber geldi

Kayseri'den acı haber geldi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
T129 Atak helikopteri Brezilya’daki ilk uçuş gösterisini yaptı

T129 Atak helikopteri Brezilya’daki ilk uçuş gösterisini yaptı

İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza! 3 otobüs birbirine girdi!

İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza! 3 otobüs birbirine girdi!

Korku dolu gözlerle izlediler! İstanbul'da yangın paniği!

Korku dolu gözlerle izlediler!

Malatya'da art arda iki deprem

Malatya'da art arda iki deprem!

Vinç ve kepçe denize devrildi! Operatör ölümden son anda kurtuldu!

Ölümden son anda kurtuldu! Faciaya ramak kala!

Konya'da yolcu minibüsü kamyona çarptı: 2 ölü, 13 yaralı

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.