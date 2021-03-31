Moldova'da koronavirüs nedeniyle yeniden OHAL ilan edildi

Moldova Parlamentosunun Genel Kurul toplantısında yapılan oylamada, ülke genelinde OHAL'in 1 Nisan-30 Mayıs arasında yeniden ilan edilmesine yönelik karar kabul edildi.

Buna göre, Moldova Acil Durumlar Komisyonu, OHAL sürecince vatandaşların ülkedeki tehlikeli bölgelerden tahliye edilmesi, karantina gibi önlemlerin alınması, ülkeye giriş-çıkışlarla ilgili düzenlemelerin yapılmasına yönelik karar alabilecek

Ayrıca devlet kurumları ve şirketler, esnek çalışma koşullarına geçebilecek ancak çalışanların işten çıkarılması da yasaklanabilecek.

KOVID-19 VAKA SAYISI 230 BİNİ GEÇTİ

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte vaka sayısı 1871 artarak 230 bin 241'e yükseldi.

Vakalardan 11 bin 788'in çocuk, 19 bin 314'ün sağlık çalışanı, 959'unun da hamile olduğu belirtildi.

Virüs kaynaklı ölü sayısı ise 45 artışla 4 bin 960'a çıkarken, hayatını kaybedenlerden 107'sinin sağlık çalışanı olduğu kaydedildi.

Ülkede, son 24 saatte 2 bin 93 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısı da 207 bin 852'ye ulaştı.