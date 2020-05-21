HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Monitöre de fan taktılar: 10 Bit Renk Derinliğine Sahip Oyuncu Monitörü!

Monitöre de fan taktılar: 10 Bit Renk Derinliğine Sahip Oyuncu Monitörü!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.05.2020 17:22 | Son Güncelleme

Acer, Predator XB273K monitöründe bir dahili fan bulunuyor. Bunu sebebi ise bu monitörün hız aşırtılmış olarak satılması. Oyuncu PC’lerimizde hız aşırtma olmasına alışmıştık ama bir monitörde buna ilk defa rastlıyoruz.

Monitöre de fan taktılar: 10 Bit Renk Derinliğine Sahip Oyuncu Monitörü!

4K çözünürlüğünde IPS panele sahip, doğal yenileme hızı 120Hz, fabrika çıkışlı overclock edilerek ulaşılabilen maksimum hızı ise 144Hz olan Acer Predator XB273K, 27” boyutunda.

Dahili fanlara sahip monitör, ortam aydınlatması yapabilen LED’lerle donatılmış. NVIDIA GSYNC destekli HDR400 sertifikalı, adı gibi yok edici bir monitör. Şu anda piyasada alabileceğiniz en iyi monitörlerden biri. 4K çözünürlük sahip olduğunuz donanım nedeniyle çok da bir şey ifade etmemiş olabilir. Fakat şu an ki monitör teknolojisi hangi noktaya gelmiş merak ediyorsanız bu videoyu izlemeniz için yeterli nedeniniz var demektir.

1 (Özel)

Ayrıca şunu da belirtelim; 4K: Acer’ın bu model ailesinde sunduğu tek çözünürlük değil. Esasen model ailesinin genel adı Predator XB3 olarak geçiyor ve Full HD seçeneğiyle gelen modellerde mevcut. Ama bizim inceleyeceğimiz model tüm XB3 ailesini temsil ediyor diyebiliriz.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Olta balıkçılarına balon balığı şoku! Olta balıkçılarına balon balığı şoku!
Instagram inanması güç bir rekor kırdı! İşte nedeniInstagram inanması güç bir rekor kırdı! İşte nedeni
At kestanesi faydaları nelerdir? Tam bir şifa kaynağı!At kestanesi faydaları nelerdir? Tam bir şifa kaynağı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Diyanet'ten 'bayram namazı' tavsiyesi

Diyanet'ten 'bayram namazı' tavsiyesi

Fatih Portakal'dan Bakan Kurum'a sert tepki!

Fatih Portakal'dan Bakan Kurum'a sert tepki!

Faiz indirip, 3 ay ertelediler

Faiz indirip, 3 ay ertelediler

İstanbul'u terk etmişti! 'Nerede yaşıyorsunuz' sorusuna yanıt verdi

İstanbul'u terk etmişti! 'Nerede yaşıyorsunuz' sorusuna yanıt verdi

Beklenen gün geldi! Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Beklenen gün geldi! Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü: Binlerce balık kıyıya geldi

Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü: Binlerce balık kıyıya geldi

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Aylarca suyun içinde kalan telefon herkesi şaşırttı!

Aylarca suyun içinde kalan telefon herkesi şaşırttı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Yeni telefonlar Türkiye'ye geldi! İşte şaşırtan fiyatları

Yeni telefonlar Türkiye'ye geldi! İşte şaşırtan fiyatları

Xiaomi Redmi Note 8 rekor kırdı!

Xiaomi Redmi Note 8 rekor kırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüs etkisi: Ford açtığı fabrikayı 24 saat sonra tekrar kapattı!

Bu fabrika koronavirüse sadece 24 saat dayanabildi! Bakın neden

iPhone fiyatları düşüyor! Peki sebebi ne?

iPhone fiyatları düşüyor! Peki sebebi ne?

Facebook bunu beğendi: Facebook ve Instagram rekor kırdı!

Instagram inanması güç bir rekor kırdı! İşte nedeni

1 yıllık hasret sona erdi: WhatsApp QR kod desteğine sonunda kavuştu!

1 yıldır bekleniyordu, sonunda WhatsApp'a geldi!

'Asker' gibi telefon: Samsung Galaxy S20 Tactical Edition tanıtıldı! İşte özellikleri

Samsung'un 'farklı' telefonu sonunda tanıtıldı! İşte özellikleri

OnePlus 7T ve OnePlus 7T Pro Türkiye'de satışa çıktı, ortalık karıştı!

OnePlus telefonlar ilginç bir detayla Türkiye'de! İşte fiyatları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.