Monitöre de fan taktılar: 10 Bit Renk Derinliğine Sahip Oyuncu Monitörü!

4K çözünürlüğünde IPS panele sahip, doğal yenileme hızı 120Hz, fabrika çıkışlı overclock edilerek ulaşılabilen maksimum hızı ise 144Hz olan Acer Predator XB273K, 27” boyutunda.

Dahili fanlara sahip monitör, ortam aydınlatması yapabilen LED’lerle donatılmış. NVIDIA GSYNC destekli HDR400 sertifikalı, adı gibi yok edici bir monitör. Şu anda piyasada alabileceğiniz en iyi monitörlerden biri. 4K çözünürlük sahip olduğunuz donanım nedeniyle çok da bir şey ifade etmemiş olabilir. Fakat şu an ki monitör teknolojisi hangi noktaya gelmiş merak ediyorsanız bu videoyu izlemeniz için yeterli nedeniniz var demektir.

Ayrıca şunu da belirtelim; 4K: Acer’ın bu model ailesinde sunduğu tek çözünürlük değil. Esasen model ailesinin genel adı Predator XB3 olarak geçiyor ve Full HD seçeneğiyle gelen modellerde mevcut. Ama bizim inceleyeceğimiz model tüm XB3 ailesini temsil ediyor diyebiliriz.