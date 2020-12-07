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Monolitlerden birinin gizemi çözüldü

07.12.2020 15:31 | Son Güncelleme:
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Monolitlerden birinin gizemi çözüldü

Geçen ay ilk kez ABD’nin Utah eyaletinde ortaya çıkan metal monolitlerin sayısı beşe yükselirken, geçen hafta Kaliforniya’da da ortaya çıkan metal yapımın gizemi çözüldü. Gerilla sanatı yaptıklarını açıklayan bir grup sanatçı, inşa ettikleri monolitin saldırıya uğrayıp yerine bir haç yerleştirilmesinin ardından duruma tepki göstererek bir duyuru yaptı. Ardından söz konusu monolitin yenisi tekrar aynı yerden yükseldi.

Geçen hafta ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Atascadero kasabasında yer alan Pine Dağı’ndaki monoliti yapanlar ortaya çıktı. Bir grup sanatçı, "Amerika Hiçbir Zaman Uzaylılara Ait Olmayacak" şeklinde slogan atan bazı gençler tarafından metal yapının kaldırılıp, yerine bir haç yerleştirilmesinin ardından Youtube’dan bir açıklama yaptı.

Wade MacKenzie adlı sokak sanatçısı, “Gerilla sanatı ortaya koymayı hedefledik. Ancak, kötü niyetli bir şekilde ortadan kaldırılınca monoliti tekrar yerine koymamız gerektiğini düşündük” ifadelerini kullandı. Bununla brilikte McKenzie, üç kenarlı yapıyı arkadaşları Travis Kenny, Randall Kenny ve Jared Riddle’ın yardımıyla inşa ettiğini söyledi.

ABD'nin Utah eyaletinde havadan yaban koyunu sayımı yapan milli park görevlileri tarafından 18 Kasım’da tesadüfen keşfedilen uzun ve parlak metal monolit, tüm dünyanın ilgisini çekmişti.

"ÜÇÜNCÜSÜNÜ BİZ YAPMALIYIZ" DİYE DÜŞÜNDÜK

Bununla birlikte adeta, "2001: A Space Odyssey" filminden fırlamış gibi görünen yapının kim tarafından ne zaman çöle yerleştirildiğine ilşkin araştırmalar sürerken, Utah Eyalet Arazisi Bürosu (BLM) geçen hafta sonu gizemli nesnenin ortadan kaybolduğunu açıklamıştı. Kaliforniya’daki monoliti inşa edenlerden biri olan Travis Kenny, Utah’taki yapıyı gördüğünde, “İnsanların görmek için saatlerce yol kat ettiği şu sanat eserine bakın’ dedim. Romanya’da da ikinci bir monolit yükseldiğinde ise üçüncüsünü biz yapmalıyız diye düşündüm” dedi.

90 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDAKİ VE 3 METRE UZUNLUĞUNDAKİ MONOLİT TEKRAR YERLEŞTİRİLDİ

Sanatçılar, paslanmaz çelik kullanılarak yapılan 3 metre boyutundaki monoliti sadece birkaç saat içinde hazırladıklarını, ancak dağın zirvesine yeniden yerleştirilene kadar 3 kilometre yürüdüklerini ve 400 metre tırmandıklarını ifade ederek, “Hepimiz neredeyse 50 yaşındayız. Bu durum 90 kilo ağırlığındaki bir cismi kilometrelerce taşıyacak kadar formda olduğumuzu bize kanıtladı” dedi.

KALICI OLACAK

Diğer taraftan McKenzie, “Monolitin aslında internette viral olacağına dair bir düşüncemiz yoktu. Şu anda insanların onu görmek için Los Angles ve San Francisco’dan geldiğini görmek keyif verici” diyerek, monolitin saldırıya uğramasının ardından Belediye Başkanı Heather Moreno ile görüştüklerini ifade etti. MacKenzie, Moreno’nun kendilerine monoliti kalıcı bir şekilde durabileceği bir yer önerdiğini sözlerine ekledi.

ABD'DE İKİ MONOLİT DAHA ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Utah, Romanya ve California’nın ardından geçen Cumartesi günü Las Vegas’taki ünlü casino bölgesinin biraz aşağısında parlak bir monolit daha bulundu.

Ayrıca, The San Luis Obispo Tribune’ün bildirdiğine göre McKenzie ve arkadaşlarının yaptığından farklı olarak Atescadero kasabasında bir monolit daha ortaya çıktı.

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