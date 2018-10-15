Monster Notebook’tan dev açılış

Monster Notebook yüksek performanslı oyun bilgisayarlarını Ankaralı kullanıcılara ulaştıracak yeni mağazasını Çankaya’da açtı. Markanın Türkiye’deki üçüncü satış noktası olan Ankara mağazası, aynı zamanda Avrupa’nın ve MENA bölgesinin yalnızca oyun bilgisayarlarına ayrılmış en büyük mağazası olma özelliğini de taşıyor.

Kullanıcılara 2005 yılından beri yüksek performanslı iş istasyonları ve gaming laptop modelleri sunan Monster Notebook, yalnızca oyun bilgisayarlarına özel mağaza fikrini 2016 yılında İstanbul Kadıköy’de açtığı mağazası ile hayata geçirmişti. Bu farklı fikri 2018 Nisan’ında İzmir’e de taşıyan marka, bu yılki ikinci ve Türkiye’deki üçüncü mağazasını bugün Ankara’da açtı.

Toplam 800 metrekarelik alanıyla Avrupa’nın ve MENA bölgesinin en büyük oyun bilgisayarı mağazası olma özelliği taşıyor. Mağaza Ankara’nın yanı sıra çevre illerin de ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasitede. Oyunseverlere Monster’ın yüksek performanslı gaming laptop modellerini bizzat deneme şansı sunan mağaza, kullanıcılara teknik servis desteği de veriyor. Mağazada markanın ürettiği oyun bilgisayarlarına ilaveten mekanik oyuncu klavyesi, oyuncu kulaklığı ve faresi gibi oyun tutkunlarının ilgi duyduğu diğer Monster ürünleri de yer almakta.

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