Monster Pusat Virtual 7.1 RGB Gaming Headset Lite incelemesi

425 gram ağırlıktaki ürün, ilk etapta, kulaklıkların ön yüzlerinde yer alan RGB aydınlatma sistemiyle ön plana çıkıyor, ki bildiğiniz gibi artık RAM’lerde dahi aydınlatma sistemleri kullanılıyor ve yeni nesil oyuncular bu detaylara bayılıyor. Tabii isterseniz bu sistemi kapatabiliyorsunuz da.

KULAKLIK YASTIKLARI VE SES YALITIMI

Sonrasında, ürünün kulaklık yastıklarının büyük tasarlandığını ve uzun süreli kullanımlarda kulakta terleme ya da ağrı gibi can sıkıcı detaylar ortaya çıkarmadığını söyleyebiliriz. Üst kısımdaki kafa bandını ayarlayabiliyor ve deyim yerindeyse dış dünya ile bağınızı koparıyorsunuz. Ses yalıtımı tarafında da kulaklığın iyi olduğunu, dışarıya sızdırdığı ses miktarının çok az olduğunu söylemeliyiz. Tabii uzun süreli deneyimlerde yüksek ses seviyesini tercih etmemeniz gerektiğini belirtelim. Kulak sağlığınızı kaybetmek istemezsiniz, değil mi?

DİĞER DETAYLAR

Monster Pusat Virtual 7.1 RGB Gaming Headset Lite, kablolu ve bütünleşik mikrofona sahip bir kulaklık. Yani “hem oyun oynayayım hem de dış mekânlarda da kullanırım” düşüncesindeyseniz, size hitap etmeyebilir. Çünkü ürün, özellikle ev kullanımı için uygun forma sahip. Örgü tasarımlı ve 2.2 metre uzunluktaki USB kablosu, uzun süreli kullanımlar için güven veriyor. Ayrıca mikrofonu da yüz yapınıza göre kolayca konumlandırabiliyorsunuz. Çok yönlü mikrofon, ekipçe hareket ettiğiniz online karşılaşmalarda kullanılabilir.

Monster Pusat Virtual 7.1 RGB Gaming Headset Lite, adından da anlaşılacağı üzere 7.1 sistemi bünyesinde barındıran bir kulaklık. Tabii sanal surround sisteminden söz ediyoruz. 50 mm sürücüleri bulunan kulaklık, derin bass’lar ve temiz tiz’ler sunabiliyor. Bunun bize nasıl bir faydası var derseniz, basit bir örnekle açıklayalım…

Diyelim ki Counter-Strike: GO oynuyorsunuz. Online oyunlarda, rakiplerinizin en ufak hareketlerini dahi takip etmelisiniz. 7.1 sistemli bu gibi kulaklıklar sayesinde, rakibin ne taraftan geldiğini ve size ne kadar uzaklıkta olduğunu tahmin edebilir, ona göre önlem alabilirsiniz.

Seslerin net ve birbirinden ayrışarak alınabiliyor olması, dinlediğiniz müziklerde ve izlediğiniz filmlerde ve oynadığınız oyunlarda oldukça önemlidir.

Güzel bir diğer detay ise, titreşim sistemi. Öyle ya, iyi işitsel detaylar, iyi görsel detaylar derken bunlara bir de oyundaki heyecan düzeyine göre titreşim detaylarını eklemek gerekiyor.

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