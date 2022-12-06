Mopaş çalışma saatleri nedir? Mopaş şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Mopaş market zincirlerinden alışveriş yapmak isteyen hemen herkesin merak ettiği konulardan biri olan Mopaş şubelerinin açılış saati ve Mopaş şubelerinin kaçta kapandığı konusudur. Marketin mesai saatleri sabah ve akşam saatleri her gün aynı şekilde devam etse de bazı durumlarda farklılık gösterebilir. Haftanın 7 günü vatandaşa hizmet sunan Mopaş her gün aynı saatlerde halka hizmet veriyor.

Mopaş çalışma saatleri nedir?

İlk olarak 1996 yılında kurulan Mopaş market Fazıl Arman önderliğinde ve 10 ortak tarafından kurulan bir market olarak açılıyor. O dönemlerde Moda ve Hasanpaşa'yı açma aşamasında olan aile bu iki mağazanın birleşimi olan Mopaş ismini veriyor. Günümüzde hizmet veren birçok Mopaş marketlerine ilk adım atılmış oluyor. Mopaş mesai saatleri hafta içi ve hafta sonu fark etmeksizin her gün aynı saatler arasındadır.

Mopaş şubeleri saat kaçta açılıyor?

Pek çok sayıda ürünü cazip fiyatlar ile halka sunan ve birçok sayıda şubesi bulunan Mopaş, kurulduğu günden bu yana şube sayısını artırmaya devam ediyor. Her geçen gün daha geniş bir müşteri kitlesine sahip olan Mopaş çalışma saatleri marketten hizmet almak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Mopaş mesai saatleri içerisinde haftanın 7 günü hizmet vermeye devam eder. Mopaş açılış saati 09.00 olarak belirlenmiştir.

Mopaş öğle arası saatleri nedir?

Mopaş çalışanları vardiyalı sistemle çalışırlar. Bu nedenle genel olarak belirlenen 12.00-13.00 öğle arası saatleri Mopaş için geçerli değildir. Mopaş öğle arası saatleri arasında da hizmet vermeye devam ettiği gibi Mopaş cuma çalışma saatleri de değişiklik göstermez. Ancak bazı şubeler cuma namazı dolayısıyla cuma günleri namaz bitimine kadar ara verebilir.

Mopaş şubeleri saat kaçta kapanıyor?

Mopaş kapanma saati çoğunlukla tüm şubelerde aksi bir durum olmadıkça aynıdır. Mopaş kapanış saati hafta içi her gün 21.00 olarak belirtilmiştir. Bu bağlamda Mopaş mesai saatleri hafta içi her gün 09.00 ila 21.00 arasındadır.

Mopaş cumartesi pazar kaça kadar açık?

Uzun zamandır halka hizmet vermeye devam eden market İstanbul ve Kocaeli illerinde önde gelen market zincirler arasında yer alıyor. 100'ün üzerinde mağaza ve 3000'e yakın çalışan ile halka hizmet veren Mopaş hafta sonu çalışma saatleri de hafta içi saatleriyle benzerdir. Mopaş hafta sonu çalışma saatleri de yine 09.00 ila 21.00 arasındadır.

Pazar günü Mopaş açık mı?

Haftanın her günü açık olan Mopaş, pazar günleri de halka hizmet vermeye devam eder. Ayrıca resmî tatillerde de açık olan market, yalnızca dinî bayramların ilk günü kapalıdır. Dinî bayramlarda da birinci günden sonra hizmet vermeye devam eder.



