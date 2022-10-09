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Mor altın 'safran' hasadı başladı! Kilosu 100 bin TL

09.10.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörlerinde kullanılması amacıyla yetiştirilen safranın hasadına başlandı. Mor altın olarak bilinen safranın kilogram fiyatı 100 bin liradan satılıyor. Ağırlığının 100 bin katını sarıya boyayan safran, 170 bin çiçekten ancak bir kilogram elde edilebiliyor.

Mor altın 'safran' hasadı başladı! Kilosu 100 bin TL

Her yıl ağustosta ekimine başlanan, ekim-kasımda mor renkli ve hoş kokulu çiçekler açan 15-30 santimetre uzunluğundaki safran, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaklaşık 30 çiftçi tarafından 79 dekar alanda üretiliyor.

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Boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok sektörde kullanılan ve bu yıl 35 kilogram ürün elde edilmesi hedeflenen safranın çiçekleri toplanıyor.

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"15-20 KASIM'A KADAR ÇİÇEK ALMAYA DEVAM EDERİZ"

Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde safran yetiştiriciliği yapan İsmail Yılmaz, yaklaşık 27 dekar alanda safran üretimi yaptıklarını söyledi.

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Bu yıl 20 kilogram ürün hasat etmeyi hedeflediklerini anlatan Yılmaz, "Havalar çok güzel, serin ve yağmurlu gitti. Çiçeklenme başladı. 15-20 Kasım'a kadar çiçek almaya devam ederiz. Safranın kilogram fiyatı 100 bin lira." dedi.

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Safranın ağırlığının 100 bin katını sarıya boyadığını ifade eden Yılmaz, 170 bin çiçekten ancak bir kilogram safran elde edebildiklerini anlattı.

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TURİZME DE KATKI SAĞLIYOR

Yılmaz, çiftliklerinde geçen yıl 90 bin misafir ağırladıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

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"Yurt içinden ve dışından misafirlerimizi ağırlamaya devam ediyoruz. Bu yıl da turlardan çok arayan var. Biz de mutluyuz. Safranbolu, bundan çok güzel verim elde ediyor. Safran hasadı döneminde bölgede çok önemli bir turizm potansiyeli yakaladık. 21-22-23 Ekim'de Safran Festivali var. Sonbaharı turizm açısından çok dolu dolu geçiriyoruz."

AA

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Anahtar Kelimeler:
Karabük safran
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