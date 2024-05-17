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    4. Mor şampuan nedir, ne işe yarar? Mor şampuan nasıl kullanılır?

    Mor şampuan nedir, ne işe yarar? Mor şampuan nasıl kullanılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    16.05.2024 00:40
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    Zevke, tercihe ya da çeşitli amaçlara göre saçların rengi değiştirilebilir. Bu işlem bir güzellik salonunda, bir kuaförde yaptırılabildiği gibi uygulanacak olan renkte boya dışarıdan alınarak evde de yapılabilmektedir. Ancak boyalı saçlar çeşitli bakımlar ile korunmalıdır. Bu anlamda mor şampuan ismi son zamanlarda gündeme gelmektedir.

    İçindekiler

    • Mor şampuan nedir?
    • Mor şampuan ne işe yarar?
    • Mor şampuan nasıl kullanılır?
    • Mor şampuanı nasıl kullanmalıyım?
    • Mor şampuan saç rengini açar mı?

    Kadının ya da erkeğin en doğal aksesuarı saçlarıdır. Çeşitli saçlar çeşitli bakımlara tabi tutulmalıdır. Özellikle boya işlemi yapılan saçlara özel ürünler kullanılmalı ve bu alanda uzman kişilerin tavsiyeleri dinlenerek düzenli olarak saç bakımı yapılmalıdır. Boyalı saçları korumak çok zor görünse de bu amaçla üretilen birçok ürün sayesinde oldukça kolay hâle getirilmiştir.

    Mor şampuan nedir?

    Boyanan saçlar ilk boyandığı zamandaki gibi, o renkte ve tonda kalmayabilir. Bu yüzden boyalı saçlara özel uygulamalar yapılması gerekebilir. İlk yıkama ile birlikte başlayan renk ve ton bozulmalarına engel olabilmek ve boyalı saçları koruyabilmek için bazı ürünler geliştirilmiştir.

    Mor şampuan da bu ürünlerden biridir ve kullanımı da son derece kolaydır. Boyanan saçları, renk bozulmasından, aşınmadan, tonunu kaybetmesinden korumak için geliştirilmiş boyanan renk ile kontrast oluşturabilmesi için kullanılmak üzere üretilmiştir.

    mor şampuan1

    Mor şampuan ne işe yarar?

    Açık renk ya da koyu renk saçlar boyandığı renge göre mor şampuan ile korunabilir. Boyandıktan sonra ilk yıkama ile birlikte tonunu kaybeden boyalı saçların zaman içinde yıpranmaması için mor şampuan kullanılır.

    Sarı saçlar için mor şampuan kullanmak faydalı olarak bilinir. Çünkü bu şampuanların içinde mor pigmentler bulunur ve bunlar da sarı saçları turuncu hâle gelmekten uzak tutar.

    Mor şampuan nasıl kullanılır?

    Saçında gri, açık küllü, beyaz, sarı gibi renklerde boya olan herkes mor şampuan kullanabilir. Mor şampuan ile saçlar turunculaşmaz. Hem hızlı hem de pratik çözüm sağlayan mor şampuanların uygulaması da kolaydır.

    Bilinen şampuanlar gibi kullanılabilecek olan mor şampuanların uygulaması da şampuan gibidir. Saça tam işlemesi önemlidir. Bu nedenle birkaç dakika boyunca uygulanmalıdır.

    Mor şampuanı nasıl kullanmalıyım?

    Mor şampuanları kullanma talimatlarına göre uygulamak verim açısından önemlidir. Etkisini artırabilmek için saçta birkaç dakika bekletilmelidir. Ancak dikkat edilmeli ve gereğinden fazla da saçta tutulmamalıdır. Aksi hâlde saçta kuruma olabilir.

    Hacimli ve bakımlı görünen boya uygulanmış saçlar için mor şampuan kullanılması önemlidir. Saçta yeteri kadar bekletmek ve ürünün talimatlarında olduğu şekilde kullanmak gerekir.

    Mor şampuan saç rengini açar mı?

    Boyanmış olan saçın renk tonunu korumak için kullanılması önerilen mor şampuan saçın rengini değiştiren ve de turunculaşmasını engelleyen bir üründür. Saçın rengini tam olarak açmaz ama grileştirme etkisi vardır.

    Grileştirme etkisi sayesinde saçta daha açık tonların öne çıkmasını sağlar. Gölge, ombre, balyaj gibi uygulamaların da daha belirgin hâle gelmesini sağlayan bir üründür. Ancak, mor şampuan kullanmadan önce bir uzmana danışmanız ve ürünün talimatlarını dikkatlice okumanız önemlidir.

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