'Mor yayla'ya ziyaretçi akını

İnan KALYONCU- Emre KOLTUK/TONYA (Trabzon), (DHA) - TRABZON'un Tonya ilçesinde, her yıl nisan ayında açan, 'Uluslararası Bern Sözleşmesi' gereği korunan, ince, uzun yapraklı ‘mavi yıldız’ çiçeğinin yetiştirildiği ve yörede 'mor yayla' olarak bilinen Kadıralak Yaylası, eşsiz manzarası ve mor rengiyle ziyaret edenleri hayran bıraktı. Ortaya çıkan görsel şöleni izlemek isteyenler, hafta sonu yaylaya akın etti. Yalnızca 3 hafta görülebilen 'mavi yıldız' çiçeklerinin ezilip, kaybolmasından tedirgin olan bazı yayla sakinleri, bahçelerinin etrafını çitlerle çevirerek, önlem aldı.

lçeye 9 kilometre uzaklıkta bulunan, yaklaşık 1300 metre yükseklikteki Kadıralak Yaylası'nın ilkbaharla 'mavi yıldız' çiçeklerinin açmasıyla mor örtü ile kaplanması, güzel görüntüler oluşturdu. İlkbaharın gelişini simgeleyen çiçeklerin açmasıyla yeşilin birçok tonunu barındıran yayla, 'mavi yıldız' çiçekleriyle renk cümbüşüne dönüştü. Her yıl nisan ayında açan, 'Uluslararası Bern Sözleşmesi' gereği korunan, ince, uzun yapraklı ‘mavi yıldız’ çiçeğinin yetiştirildiği yaylanın mor renge bürünüp, toprağını denize çeviren görüntüsü, yaylayı ziyaret edenleri hayran bıraktı. Sadece 3 hafta süreyle görülebilen 'mavi yıldız' çiçeklerinin ezilip, kaybolmasından tedirgin olan bazı yayla sakinleri, bahçelerinin etrafını çitlerle çevirerek, önlem aldı.

Yaylaya gelen ziyaretçiler tarafından çiçeklerin ezilmesine karşı bahçesinin etrafını çitle çeviren Osman Karabulut, "'Mavi yıldız' çiçeğimiz bu yıl yeni yeni açmaya başladı. Yaylaya gelen misafirlerimiz dışarıdan fotoğraflarını çeksinler ki çiçeklere zarar vermesinler. Ben kendi bahçemin etrafını çitlerle çevirdim ki bu doğayı bir nebzede koruyabilelim. Bu sebepten dolayı vatandaşlardan tepkilerde alıyorum; ama bu yayladaki en önemli önceliğimiz 'mavi yıldız' çiçeğinin korunmasıdır" dedi.

'DİKKATLİ OLUNMASI GEREKİYOR'

Yaylada oluşan görüntüyü herkesin görebilmesi için daha dikkatli olunması gerektiğini dile getiren Gökçe Ofluoğlu da "Kadıralak Yaylası'na ilk defa bu yıl geldim. Biz bahçelerde dolaşırken, çiçeklere basmamak için dikkat ediyoruz; ama bahçelerin içerisinde top oynayanlar var. Bunlar bizi üzüyor; çünkü bu çiçekler nadir bulunan çiçekler. Çok kısa süre içerisinde kalıyorlar. Herkesin bu güzellikten yararlanması için daha dikkatli olunması gerekiyor" diye konuştu.

Emrah Yücesan ise "Bu yaylaya ilk defa geçen yıl geldim. Bu yıl da bu güzelliği tekrar görebilmek için çiçekler açtığı gibi görmeye geldim. Burası çok muhteşem bir yayla. Özellikle çam ağaçlarının olması, her yerde mor çiçeklerin olması inanılmaz güzel. Yalnız bence bu yaylanın altyapı ihtiyacı biraz amatörce karşılanıyor. İlerleyen günlerde burası daha da kalabalık olacak. Mağduriyet yaşamamak açısından buradaki eksikliklerin giderilmesi gerekiyor. Tabi bunları doğayı bozmadan yapmamız lazım" dedi.

KADIRALAK YAYLASI

Kadıralak Yaylası, her yıl nisan ayında açan ‘mavi yıldız’ çiçekleri ile mora bürünüyor. Yok olma tehlikesi bulunan, ince uzun yapraklı çiçek, 'Uluslararası Bern Sözleşmesi' gereği Türkiye'nin korumakla yükümlü olduğu endemik bitkiler arasında bulunuyor. Nisan ayında doğa fotoğrafçılarının akınına uğrayan Kadıralak Yaylası, 'tabiat parkı' ilan edilmişti. Uzungöl benzeri oluşturulacak yapay göl ile yaylanın turizm merkezi haline getirilmesi de planlanıyor.