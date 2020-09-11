HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Moria kampındaki sığınmacılardan “özgürlük” protestosu

Moria kampındaki sığınmacılardan “özgürlük” protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 22:54 | Son Güncelleme

Yunanistan’daki Moria kampının yanmasının ardından evsiz kalan sığınmacılar adadan ayrılmak için “özgürlük” protestosu düzenledi.Yunanistan’ın Midilli Adası’nda bulunan yaklaşık 13 bin sığınmacının yaşadığı Moria kampında geçtiğimiz günlerde yangın çıkmış, kamp küle dönmüştü.

Yunanistan’daki Moria kampının yanmasının ardından evsiz kalan sığınmacılar adadan ayrılmak için “özgürlük” protestosu düzenledi.
Yunanistan’ın Midilli Adası’nda bulunan yaklaşık 13 bin sığınmacının yaşadığı Moria kampında geçtiğimiz günlerde yangın çıkmış, kamp küle dönmüştü. Yangından dolayı evsiz kalan binlerce sığınmacı yollarda ve tarlalarda yatmaya başlamış ve adadan ayrılmak istediklerini dile getirmişti. Sığınmacılar, kendileri için yeni bir kampın yapılmasını ve adadan ayrılmalarına izin verilmemesi nedeni ile “özgürlük” protestosu gerçekleştirdi. Adadan ayrılmalarına izin verilmesini ve özgür kalmak istediklerini belirten sığınmacılar, kamptan şehre çıkan anayolda yürüyüş yaptı. Sığınmacıların ellerinde taşıdıkları kartondan pankartlarda “Yemek istemiyoruz, özgürlük istiyoruz”, “Moria tüm canları öldürür" ifadeleri yazıldı. Bazı sığınmacılar ise ellerindeki pankartlar ile Almanya’ya yardım çağrısı yaptı. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı protestolarda herhangi bir şiddet olayı yaşanmadı.
Bölge halkı ise yeni bir kampın yapılmasına tepki gösteriyor. Yerel Lider Vangelis Violatzis yaptığı açıklamada, "Başka bir kamp istemiyoruz ve herhangi bir kamp inşaatına karşı çıkacağız. Bu durumla 5 yıldır karşı karşıyayız, başkalarının bu yükü taşımasının zamanı geldi" dedi.
Öte yandan yangından önce kampta 35 kişide korona virüs tespit edildiği ve kampta yaşayanların karantinaya alınacaklarının söylenmesi üzerine olaylar çıktığı açıklanmıştı. Yangının ardından Almanya, 10 Avrupa ülkesinin Moria’da yaşayan 400 refakatçisi olmayan çocuğu almayı kabul ettiğini duyurmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hemşirenin yardım çığlıklarına koştu! Sonrası dehşet... Hemşirenin yardım çığlıklarına koştu! Sonrası dehşet...
Taksim’de huzur uygulaması! Kuş uçurtulmadıTaksim’de huzur uygulaması! Kuş uçurtulmadı
Son dakika MEB, YLSY duyurusu yaptı!Son dakika MEB, YLSY duyurusu yaptı!
En Çok Okunan Haberler
11 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
11 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Kahreden haber! 1 Jandarma Yüzbaşı ile 2 Uzman Çavuş şehit oldu
Kahreden haber! 1 Jandarma Yüzbaşı ile 2 Uzman Çavuş şehit oldu
Flaş koronavirüs kararı: Mesai saatleri değişti
Flaş koronavirüs kararı: Mesai saatleri değişti
Genç akademisyen koronadan hayatını kaybetti
Genç akademisyen koronadan hayatını kaybetti
Müge Anlı'ya Aleyna Çakır'ın sevgilisi Ümitcan Uygun'dan canlı yayında tehdit
Müge Anlı'ya Aleyna Çakır'ın sevgilisi Ümitcan Uygun'dan canlı yayında tehdit
İşte gram altının yeni fiyatı!
İşte gram altının yeni fiyatı!
İlginizi Çekebilir
Tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan koronavirüse yenik düştü
Tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan koronavirüse yenik düştü
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
Fatih Portakal'dan 'FOX TV'yi bırakmak için 10 milyon dolar aldı iddiasına' yanıt
Fatih Portakal'dan 'FOX TV'yi bırakmak için 10 milyon dolar aldı iddiasına' yanıt
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Diğer Haberler
Alaşehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Alaşehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Taksim’de huzur uygulaması! Kuş uçurtulmadı
Taksim’de huzur uygulaması! Kuş uçurtulmadı
Sakarya'da evlerinde karantinada olanlara kitap hediye edildi
Evlerinde karantinada olanlara kitap hediye edildi
Dehşete düşüren görüntüler! Kaldırımda oturan genç kız arabanın altında metrelerce sürüklendi
Kaldırımda oturan genç kız arabanın altında sürüklendi
Marmara Gölü'nde korkutan görüntü! Su 500 metre çekildi, derinlik 1 metreye düştü
Korkutan görüntü! Su 500 metre çekildi, derinlik 1 metreye düştü
Uşak'ta kocasını baltayla öldüren kadın tutuklandı
Kocasını baltayla öldüren kadın tutuklandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.