Moria kampındaki sığınmacılardan “özgürlük” protestosu

Yunanistan’daki Moria kampının yanmasının ardından evsiz kalan sığınmacılar adadan ayrılmak için “özgürlük” protestosu düzenledi.

Yunanistan’ın Midilli Adası’nda bulunan yaklaşık 13 bin sığınmacının yaşadığı Moria kampında geçtiğimiz günlerde yangın çıkmış, kamp küle dönmüştü. Yangından dolayı evsiz kalan binlerce sığınmacı yollarda ve tarlalarda yatmaya başlamış ve adadan ayrılmak istediklerini dile getirmişti. Sığınmacılar, kendileri için yeni bir kampın yapılmasını ve adadan ayrılmalarına izin verilmemesi nedeni ile “özgürlük” protestosu gerçekleştirdi. Adadan ayrılmalarına izin verilmesini ve özgür kalmak istediklerini belirten sığınmacılar, kamptan şehre çıkan anayolda yürüyüş yaptı. Sığınmacıların ellerinde taşıdıkları kartondan pankartlarda “Yemek istemiyoruz, özgürlük istiyoruz”, “Moria tüm canları öldürür" ifadeleri yazıldı. Bazı sığınmacılar ise ellerindeki pankartlar ile Almanya’ya yardım çağrısı yaptı. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı protestolarda herhangi bir şiddet olayı yaşanmadı.

Bölge halkı ise yeni bir kampın yapılmasına tepki gösteriyor. Yerel Lider Vangelis Violatzis yaptığı açıklamada, "Başka bir kamp istemiyoruz ve herhangi bir kamp inşaatına karşı çıkacağız. Bu durumla 5 yıldır karşı karşıyayız, başkalarının bu yükü taşımasının zamanı geldi" dedi.

Öte yandan yangından önce kampta 35 kişide korona virüs tespit edildiği ve kampta yaşayanların karantinaya alınacaklarının söylenmesi üzerine olaylar çıktığı açıklanmıştı. Yangının ardından Almanya, 10 Avrupa ülkesinin Moria’da yaşayan 400 refakatçisi olmayan çocuğu almayı kabul ettiğini duyurmuştu.

