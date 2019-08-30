Moritanya'da FETÖ'den devralınan okullar eğitim yuvasına dönüştürüldü

Uzun süren mücadelenin ardından 5 Eylül 2017'de FETÖ'nün ülkedeki eğitim lisansının iptal edilmesini sağladıklarını belirten Taniş, 18 Eylül 2017'de de vakıf olarak aldıkları lisansla eğitim öğretim faaliyetlerine başladıklarını anlattı.

Ülke genelindeki ulusal sınavlarda başarı oranını yüzde 95'e çıkarak ülkenin en başarılı okullarını inşa eden vakıf, bu sayede öğrenci sayısını artırdığı okulları, dışarıdan desteğe ihtiyaç duymadan kendi giderlerini karşılayacak ekonomik güce kavuşturdu.

- "FETÖ üyeleri bize enkaz bıraktı"

Ülkede FETÖ'ye ait 3 bina ve 7 okul devraldıklarını ifade eden Taniş, şunları kaydetti:

"Okulları aldığımızda halleri perişandı. TMV, Türkiye'den 17 personeli Moritanya'ya gönderdi. Bu arkadaşlarla aldığımız binalardan 3'ünü 2017-2018 eğitim öğretim yılına yetiştirmek için yoğun çaba sarf ettik. Buradaki okulların devrinin yapılacağını anlayan FETÖ üyeleri, bize enkaz bıraktı. Bu enkazı temizleyerek devletimizin desteğiyle üzerine ciddi bir müessese inşa ettik. 2017-2018 döneminde lise bitirme ve üniversiteye yerleşme sınavında yüzde 95'lik muazzam bir başarı elde ettik. Toplamda 21 öğrencimizden 20'si üniversiteyi kazandı. Bu öğrencilerden 3'ünü burslandırarak, 11'ini de kendi imkanlarıyla Türkiye'nin çeşitli üniversitelerine yerleştirdik."

Bu yıl da 32 öğrencinin üniversiteyi kazanmasını sağladıklarını bildiren Taniş, okulun ülke genelinde yapılan ulusal sınavlardaki başarı oranını yüzde 95'e yükselterek FETÖ dönemindeki oranı geçmenin haklı gururunu yaşadıklarını vurguladı.