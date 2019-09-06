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Moro İslami Kurtuluş Cephesi Silahsızlandırma Medya Forumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 13:20 | Son Güncelleme

Filipinler Barış Sürecinin Bağımsız Silahsızlandırma Organı Başkanı Büyükelçi Fatih Ulusoy: - "Filipinler hükümetini ve MİKC'i tebrik etmek istiyoruz. Bu silah bırakma ve sivilleşme süreci, tarafların samimiyetinin ve barış sürecine bağlılığının kesin bir göstergesidir" - "IDB'nin yetkisi, MİCK kuvvetlerinin lağvedilmesi ve silahların bırakılması sürecini denetlemektir"

Filipinler Barış Sürecinin Bağımsız Silahsızlandırma Organı (IDB) Başkanı Büyükelçi Fatih Ulusoy, Filipinler hükümetini ve Moro İslami Kurtuluş Cephesini (MİKC) tebrik ederek, "Bu silah bırakma ve sivilleşme süreci, tarafların samimiyetinin ve barış sürecine bağlılığının kesin bir göstergesidir." dedi.

Büyükelçi Ulusoy, Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin (BARMM) başkenti Cotabato'da düzenlenen "MİKC Silahsızlandırma İkinci Aşama Medya Forumu"nda konuştu.

Ulusoy, burada yaptığı konuşmada, IDB adına, Filipinler hükümeti ile MİKC'i, Bangsamoro barış sürecinde bir başka dönüm noktası olan MİKC savaşçılarının lağvedilmesi ve silahların bırakılmasının ikinci aşamasının başlamasından dolayı taktir ettiğini dile getirdi.

Bu çabanın, Bangsamoro Üzerinde Kapsamlı Anlaşma'nın (CAB) uygulanmasına yönelik her iki tarafın sarsılmaz taahhüt ve samimiyetini gösterdiğine işaret eden Ulusoy, IDB'nin 2014'te CAB'ın normalleştirilmesinin ek maddesine dayanarak kurulduğunu anımsattı.

Ulusoy, "IDB'nin yetkisi, MİCK kuvvetlerinin lağvedilmesi ve silahların bırakılması sürecini denetlemektir." ifadelerini kullanarak, IDB'nin bunun yanı sıra Bangsamoro İslami Silahlı Kuvvetleri (BIAF) üyelerinin, silahların, cephanelerin doğrulamasının yapılması, silahsızlandırılması ve toplanması gibi konularda görevleri olduğunu da dile getirdi.

- "MİKC ve IDB arasındaki iş birliği ve eşgüdüm örnek teşkil ediyor"

MİKC savaşçılarının ve silahlarının yüzde 30'unun lağvedilmesi ve devre dışı bırakılmasının, bu grubun sivilleşmesi ve barışçıl ve üretken bir topluma dönüşümüne işaret ettiğini aktaran Ulusoy, "Bu önemli günde, Filipinler hükümetini ve MİKC'i tebrik etmek istiyoruz. Bu silah bırakma ve sivilleşme süreci, tarafların samimiyetinin ve barış sürecine bağlılığının kesin göstergesidir." şeklinde konuştu.

Ulusoy, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigue Duterte'nin barış sürecinin her aşamasında varlığının, hükümetinin samimiyetinin göstergesi olduğuna değinerek, "MİKC, hükümetle çalışma konusundaki samimiyetini defalarca göstermiştir." dedi.

Filipinler hükümeti, MİKC ve IDB arasındaki iş birliği ve eşgüdümün örnek teşkil ettiğinin altını çizen Ulusoy, taraflarla kararlaştırıldığı üzere, bu sürecin gelecek aşamalarında bu iş birliği ve eş güdümün kesintisiz devam etmesini beklediklerini söyledi.

Ulusoy, sürecin sadece Mindanao bölgesinde değil, tüm Filipinler'de barışı teşvik ettiğinin altını çizerek, "IDB üyesi ülkeler, Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri, Norveç Krallığı ve Brunei Sultanlığı, yerel uzmanlar, Filipinler hükümeti ve IDB temsilcileriyle birlikte sivilleşme sürecini denetlemede kararlılıklarını ve iyimserliğini yinelediler." ifadesini kullandı.

IDB'nin, Türkiye, Almanya, Avustralya ve Japonya'nın aralarında bulunduğu uluslararası paydaşların, silahları devre dışı bırakma sürecinin ikinci aşamasının başarısına kesinlikle katkıda bulunacağına inandığını yineleyen Ulusoy, bu tarihi barış sürecinin bir parçası olma konusunda IDB'ye duyulan güven ve destek için teşekkürlerini sundu.

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barış süreci Fatih Ulusoy Filipinler IDB MİKC Moro Türkiye

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