Moro İslami Kurtuluş Cephesi Silahsızlandırma Medya Forumu

Filipinler Barış Sürecinin Bağımsız Silahsızlandırma Organı (IDB) Başkanı Büyükelçi Fatih Ulusoy, Filipinler hükümetini ve Moro İslami Kurtuluş Cephesini (MİKC) tebrik ederek, "Bu silah bırakma ve sivilleşme süreci, tarafların samimiyetinin ve barış sürecine bağlılığının kesin bir göstergesidir." dedi.

Büyükelçi Ulusoy, Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin (BARMM) başkenti Cotabato'da düzenlenen "MİKC Silahsızlandırma İkinci Aşama Medya Forumu"nda konuştu.

Ulusoy, burada yaptığı konuşmada, IDB adına, Filipinler hükümeti ile MİKC'i, Bangsamoro barış sürecinde bir başka dönüm noktası olan MİKC savaşçılarının lağvedilmesi ve silahların bırakılmasının ikinci aşamasının başlamasından dolayı taktir ettiğini dile getirdi.

Bu çabanın, Bangsamoro Üzerinde Kapsamlı Anlaşma'nın (CAB) uygulanmasına yönelik her iki tarafın sarsılmaz taahhüt ve samimiyetini gösterdiğine işaret eden Ulusoy, IDB'nin 2014'te CAB'ın normalleştirilmesinin ek maddesine dayanarak kurulduğunu anımsattı.

Ulusoy, "IDB'nin yetkisi, MİCK kuvvetlerinin lağvedilmesi ve silahların bırakılması sürecini denetlemektir." ifadelerini kullanarak, IDB'nin bunun yanı sıra Bangsamoro İslami Silahlı Kuvvetleri (BIAF) üyelerinin, silahların, cephanelerin doğrulamasının yapılması, silahsızlandırılması ve toplanması gibi konularda görevleri olduğunu da dile getirdi.