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  4. Moskova'da tartışmalara neden olan 'Stalin Döner' kapandı

Moskova'da tartışmalara neden olan 'Stalin Döner' kapandı

13.01.2021 12:20 | Son Güncelleme:
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Moskova'da tartışmalara neden olan 'Stalin Döner' kapandı

Rusya'nın başkenti Moskova'da açılan Stalin Döner adlı büfe, tepkiler üzerine bir gün sonra kapatıldı.

Rus medyası, büfede çalışanların da 1879-1953 arasında yaşayan Josef Stalin'in dönemine ait istihbarat servisinin yeşil üniformalarını giydiğini aktardı. Rus medyası, güvenlik güçlerinin Stalin Dönercisi'ne gelerek büfenin isminin değiştirilmesini ve asılı olan Stalin portresinin kaldırılmasını istedi.

Personelin de gelen yoğun tehditler üzerine işi bıraktığını açıklayan işletmeci, bu yüzden büfenin açılmasından bir gün sonra kapandığını belirtti.

HALKIN TEPKİSİ GERİ ADIM ATTIRDI

Rusya medyasına konuşan halk, milyonlarca insanın ölümünden sorumlu tuttukları Josef Stalin'in adını kullanarak para kazanma çabasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Öte yandan, insan hakları örgütü Memorial da, Stalin Dönercisi adıyla yapılan pazarlama fikrinin tamamen yanlış olduğunu, bu tür girişimlerin yasaklanması gerektiğini kaydetti.

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