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Moskova: "İsrail’in Golan Tepeleri üstündeki egemenliğinin tanınması BM’nin ihlalidir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.03.2019 11:05 | Son Güncelleme

Rusya, Güvenlik Konseyi’ni baypas ederek Golan Tepeleri’nin statüsünde değişiklik yapmanın BM kararlarını ihlal anlamına geldiğini söyledi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, ABD Başkanı Donald Trump’ın Golan Tepeleri üzerinde İsrail’in egemenlik hakkının tanıması konusunda yaptığı açıklamada, Golan Tepeleri’nin, BM’nin 1981-497 sayılı kararıyla Suriye’ye ait olduğunun belirtildiğini ifade ederek, "İsrail’in egemenliğini Golan Tepeleri üzerine genişletmesinin BM’nin 1981’deki kararı sebebiyle illegal olarak değerlendiriyoruz.

Rusya, Güvenlik Konseyi’ni baypas ederek Golan Tepeleri’nin statüsünde değişiklik yapmanın BM kararlarını ihlal anlamına geldiğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, ABD Başkanı Donald Trump’ın Golan Tepeleri üzerinde İsrail’in egemenlik hakkının tanıması konusunda yaptığı açıklamada, Golan Tepeleri’nin, BM’nin 1981-497 sayılı kararıyla Suriye’ye ait olduğunun belirtildiğini ifade ederek, "İsrail’in egemenliğini Golan Tepeleri üzerine genişletmesinin BM’nin 1981’deki kararı sebebiyle illegal olarak değerlendiriyoruz. Güvenlik Konseyi’nin kararını baypas ederek Golan Tepeleri’nin statüsünü değiştirmek BM karalarının doğrudan ihlali demektir" dedi.

"Golan Tepeleri İsrail işgali altındaki Suriye toprağıdır"
Arap Ülkeleri Birliği Genel Sekreteri Ahmed Abul Gayt, Golan Tepeleri’nin işgal altında bulunduğunun uluslararası hukuk tarafından ifade edildiğini belirterek bu bölgenin Suriye’nin hakkı olduğunu savunmaya devam edeceklerini söyledi.
Abul-Gayt açıklamasında, "ABD liderlerinin, İsrail’in işgal altındaki Golan tepeleri üzerinde egemenlik hakkını tanıma şeklindeki açıklamalarının tamamen uluslararası hukuka aykırıdır. ABD liderinin Golan Tepeleri üzerinde İsrail’in egemenliğini tanıma konusundaki açıklamaları herhangi bir hak oluşturmaz. BM kararı Golan’ı İsrail tarafından işgal edilen toprak olarak tanımıştır. ABD’nin Golan üzerinde İsrail’in egemenliğini tanıması uluslararası toplum tarafından kabul edilmez. İsrail’in Golan Tepeleri’ni işgalinin üzerinde zaman geçmesi onun bu toprak üzerindeki işgalini, hukukileştirmez ve meşrulaştırmaz. Güvenlik Konseyi’nin 497 (1981) nolu kararı oybirliği ile alınmış bir karar olup Golan Tepeleri’nin İsrail tarafından işgal altında tutulan Suriye toprağı olduğunu belirtmektedir. Arap Ülkeleri Birliği, Suriye’nin işgal altındaki toprak üzerindeki hakkının arkasında bütün gücüyle durmaktadır" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, twitter mesajında "ABD’nin, 52 yıl sonra İsrail devleti ve bölgesel istikrar için hayati stratejik ve güvenlik önemi olan Golan Tepeleri üzerinde İsrail’in egemenliğini tanıma zamanı geldi" ifadelerini kullanmıştı.

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