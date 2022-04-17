Moskova kruvazörü: Rus mürettebat 'gemi battıktan sonra ilk kez görüntülendi'

Rusya Savunma Bakanlığı, batan Moskova savaş gemisinin mürettebatına ait olduğunu söylediği görüntüleri yayınladı.

Videoda, büyük bir denizci grubu, Kırım'ın liman kenti Sivastopol'de, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Nikolay Yevmenov ile bir törende görülüyor.

Moskova, Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun amiral gemisiydi.

Geminin batması Rus moraline büyük bir darbe olarak nitelendi.

Rus Savunma Bakanlığı, Perşembe günü geç saatlerde, mühimmat patlamasının neden olduğu bir yangının ardından Moskova'nın fırtınalı denizlerde battığını duyurmuş, Ukrayna ise gemiyi iki Neptün füzesi ile batırdığını iddia etmişti.

Rusya gemideki mürettebatın, Kırım'daki Sivastopol limanına götürüldüğünü açıklamıştı.

Rusya 2014 yılında Kırım Yarımadası'nı Ukrayna'dan ilhak etmişti.

Yayımlanan video, herhangi bir denizcinin hayatta kaldığına dair ilk sunulan kanıt oldu.

Video, Oramiral Yevmenov ve iki subayın yaklaşık 100 denizcinin önünde törenle geçişini gösteriyor.

Ancak törenin ne zaman yapıldığı belli değil.

Videonun sonunda yapılan bir röportajda Oramiral Yevmenov, subay ve mürettebatın şu anda Sivastopol'daki üslerinde ikamet ettiklerini ve donanmadaki hizmetlerine devam edeceklerini söylüyor.

Rusya, yangın veya batma nedeniyle herhangi bir can kaybı bildirmedi.

Ancak Reuters tarafından aktarılan ismi açıklanmayan bir ABD'li yetkili, Washington'un kayıplar olduğuna inandığını söyledi.

Ukrayna, geminin kaptanı Anton Kuprin'in gemide öldürüldüğünü söyledi, ancak BBC iddiayı doğrulayamadı.

Ukrayna sahil güvenlik kurumu, kötü hava şartları nedeniyle, 510 mürettebatın tamamının çıkarılamadığını iddia etti.

Rusya'nın daha önceki açıklamasında, mürettebatın tahliye edildiği, yangının ve patlamanın soruşturulduğu belirtilmişti.

12.490 tonluk kruvazör, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana operasyonda batırılan en büyük Rus savaş gemi

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgalinin ilk gününde, Moskova, Karadeniz'de Yılan Adası'nı savunan Ukrayna sınır birliklerinden oluşan küçük bir garnizona yaptığı teslim olma çağrısının ardından tanınmıştı. Bu askerler çağrıyı reddetmişti.

Sovyet döneminde inşa edilen Moskova, 1980'lerin başında hizmete girdi. Gemi aslında son günlerde Rusya tarafından ağır bombalanan Ukrayna'nın güneyindeki Mikolayiv şehrinde inşa edildi.

Güdümlü füze kruvazörü daha önce Rusya tarafından Suriye savaşında kullanılmış ve burada ülkedeki Rus kuvvetlerine Akdeniz'den deniz koruması sağlamıştı.

Moskova, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlangıcından bu yana kaybettiği ikinci büyük savaş gemisi oldu.si.

