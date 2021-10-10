HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Moskova'nın Bolşoy Tiyatrosu'nda dekor değişirken yaşanan kazada bir sanatçı hayatını kaybetti

Moskova'nın Bolşoy Tiyatrosu'nda dekor değişirken yaşanan kazada bir sanatçı hayatını kaybetti

10.10.2021 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moskova'nın meşhur Bolşoy Tiyatrosu'nda sergilenen bir opera sırasında, sahnede dekor değişimi sırasında bir kaza meydana geldi, oyunculardan biri hayatını kaybetti. Oyuncunun dekor değişimi sırasında yanlış yöne giderek sahnenin altına doğru otomatik inen bir dekorun altında kaldığı tahmin ediliyor.

Moskova'nın Bolşoy Tiyatrosu'nda dekor değişirken yaşanan kazada bir sanatçı hayatını kaybetti

Rus oyuncu Yevgeny Kulesh, Moskova'da bulunan dünyanın en meşhur tiyatro salonlarından biri olan Bolşoy Tiyatrosu'nda sergilenen Sadko operası sırasında, dekor değişirken meydana gelen kazada hayatını kaybetti.

Yevgeny Kulesh'in, dekorun bir parçası alçalırken yanlış yöne gittiği ve bu parçanın altında sıkıştığı tahmin ediliyor.

Kazanın ardından gösteriye ara verildi. Bir süre sonra da seyircilere gösterinin devam etmeyeceği bildirildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde oyuncuların telaşla dekoru kaldırmaya çalıştığı ve Kulesh'i kurtarmaya çalıştığı görülüyor.

Ancak çabalar başarılı olamıyor.

Konuyu araştıran uzmanlar, ölüme yol açan muhtemel ihmal ve olasılıkları değerlendirdiklerini söyledi.

Bolşoy Tiyatrosu'ndan cumartesi akşam yapılan açıklamada da, "Gösteri hemen durduruldu, seyircilerden salonu terk etmeleri istendi" ifadeleri kullanıldı.

Seyircilerden bir kısmı, duyuruya çok şaşırdıklarını; sahnede yaşananların ilk aşamada gösterinin bir parçası olduğunu sandıklarını söyledi.

Ancak çok kısa bir süre içinde oyuncuların sahnede panik ve dehşet içinde koşturması ve bazılarının "Her yerde kan var, hemen bir ambulans çağırın" diye bağırması üzerine, bunun oyunun bir parçası olmadığını anladıklarını belirttiler.

Yerel basına göre Kulesh, 2002'den bu yana Bolşoy'da sahne alan bir sanatçıydı.

Bu, meşhur Bolşoy Tiyatrosu'ndaki ilk sahne kazası değil.

Aynı tiyatroda 40 yıl sahne alan deneyimli keman virtüözü Viktor Sedov, Temmuz 2013'teki gösterisi sırasında orkestra çukuruna düşerek hayatını kaybetmişti.

2011'de de Moskova mahkemesi, Bolşoy'un solo baleti Pavel Dimitrichenko'ya, sanat direktörü Sergey Filin'e kendi evinin önünde asit saldırısı düzenleyerek görme yetisini büyük oranda kaybetmesine sebep olmak suçlamasıyla altı yıl hapis cezası vermişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İsteyen değiştirebilecek! e-Devlet'ten yeni hizmetİsteyen değiştirebilecek! e-Devlet'ten yeni hizmet
PARTNERFestivale Tamer Karadağlı'nın tavırları damga vurdu! Ödülü verdiği oyuncu tepki gösterdiFestivale Tamer Karadağlı'nın tavırları damga vurdu! Ödülü verdiği oyuncu tepki gösterdi
Tataristan'da paraşütçüleri taşıyan uçak düştüTataristan'da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Olay suçlama: Eteğin altına elini sokmuştu

Olay suçlama: Eteğin altına elini sokmuştu

Ad ve soyad değişikliği başvurusu e-Devlet'e taşındı

Ad ve soyad değişikliği başvurusu e-Devlet'e taşındı

PTT harekete geçti! Tüm Türkiye'de geçerli olacak kart

PTT harekete geçti! Tüm Türkiye'de geçerli olacak kart

"Önce ödülü alıp sonra konuşmalıydı" sözlerine yanıt geldi

"Önce ödülü alıp sonra konuşmalıydı" sözlerine yanıt geldi

İğrenç olay! Öğretmenden market çalışanına spermli not

İğrenç olay! Öğretmenden market çalışanına spermli not

AK Parti güç mü kaybetti? Kurtulmuş'tan anket açıklaması

AK Parti güç mü kaybetti? Kurtulmuş'tan anket açıklaması

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

"Eve bırakayım" diyen kişinin arabasına binen kadın dehşeti yaşadı

"Eve bırakayım" diyen kişinin arabasına binen kadın dehşeti yaşadı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

8 yıl önce Ankara'da çalınan araç bakın nerede bulundu

8 yıl önce Ankara'da çalınan araç bakın nerede bulundu

Doktorun korkunç ölümü kamerada

Doktorun korkunç ölümü kamerada

Miras kavgası bunu da yaptırdı! Ablalarını traktörle ezdiler

Miras kavgası bunu da yaptırdı! Ablalarını traktörle ezdiler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.