Moskova'nın Bolşoy Tiyatrosu'nda dekor değişirken yaşanan kazada bir sanatçı hayatını kaybetti

Rus oyuncu Yevgeny Kulesh, Moskova'da bulunan dünyanın en meşhur tiyatro salonlarından biri olan Bolşoy Tiyatrosu'nda sergilenen Sadko operası sırasında, dekor değişirken meydana gelen kazada hayatını kaybetti.

Yevgeny Kulesh'in, dekorun bir parçası alçalırken yanlış yöne gittiği ve bu parçanın altında sıkıştığı tahmin ediliyor.

Kazanın ardından gösteriye ara verildi. Bir süre sonra da seyircilere gösterinin devam etmeyeceği bildirildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde oyuncuların telaşla dekoru kaldırmaya çalıştığı ve Kulesh'i kurtarmaya çalıştığı görülüyor.

Ancak çabalar başarılı olamıyor.

Konuyu araştıran uzmanlar, ölüme yol açan muhtemel ihmal ve olasılıkları değerlendirdiklerini söyledi.

Bolşoy Tiyatrosu'ndan cumartesi akşam yapılan açıklamada da, "Gösteri hemen durduruldu, seyircilerden salonu terk etmeleri istendi" ifadeleri kullanıldı.

Seyircilerden bir kısmı, duyuruya çok şaşırdıklarını; sahnede yaşananların ilk aşamada gösterinin bir parçası olduğunu sandıklarını söyledi.

Ancak çok kısa bir süre içinde oyuncuların sahnede panik ve dehşet içinde koşturması ve bazılarının "Her yerde kan var, hemen bir ambulans çağırın" diye bağırması üzerine, bunun oyunun bir parçası olmadığını anladıklarını belirttiler.

Yerel basına göre Kulesh, 2002'den bu yana Bolşoy'da sahne alan bir sanatçıydı.

Bu, meşhur Bolşoy Tiyatrosu'ndaki ilk sahne kazası değil.

Aynı tiyatroda 40 yıl sahne alan deneyimli keman virtüözü Viktor Sedov, Temmuz 2013'teki gösterisi sırasında orkestra çukuruna düşerek hayatını kaybetmişti.

2011'de de Moskova mahkemesi, Bolşoy'un solo baleti Pavel Dimitrichenko'ya, sanat direktörü Sergey Filin'e kendi evinin önünde asit saldırısı düzenleyerek görme yetisini büyük oranda kaybetmesine sebep olmak suçlamasıyla altı yıl hapis cezası vermişti.

