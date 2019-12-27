HABER
  4. MOSSAD Başkanı Cohen: "Bizim için öncelikli mesele İran"

MOSSAD Başkanı Cohen: "Bizim için öncelikli mesele İran"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 00:36 | Son Güncelleme

MOSSAD Başkanı Cohen: "Bizim için öncelikli mesele İran"

KUDÜS (AA) - İsrail istihbarat servisi Mossad'ın Başkanı Yossi Cohen, İran'ın İsrail için öncelikli bir mesele olduğunu söyledi.

İsrail'in Yediot Ahranot gazetesinin haberine göre, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Mossad'ın üst düzey yöneticileri onuruna bir resepsiyon düzenledi.

Resepsiyonda, İran'ın İsrail için öncelikli bir mesele olduğunu belirten Cohen, "İran'ın nükleer program, balistik füze, bölgedeki etkinlik ve teröre destek dahil tüm faaliyetleri İsrail'e yönelik tehdittir." dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 30 Nisan 2018'de düzenlediği basın toplantısında, İran'ın nükleer anlaşmaya rağmen gizli nükleer silah faaliyetlerinde bulunduğunu iddia etmişti.

İran, nükleer enerji geliştirme programının barışçıl amaçlarla kullanıldığını vurgularken ABD ise mayıs 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de çekildiğini açıklamış ve İran'ın petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koymuştu.

Mustafa Sandal arkasından el hareketi yapmıştı! İlk defa konuştu Mustafa Sandal arkasından el hareketi yapmıştı! İlk defa konuştu
Bolu Dağı'nda yoğun kar sürücülere zor anlar yaşattıBolu Dağı'nda yoğun kar sürücülere zor anlar yaşattı
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdıBolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN israil MOSSAD Yosi Kohen

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücreti belli oldu, Türk-İş toplantıyı terk etti: Kabul etmiyoruz!

Asgari ücreti belli oldu, Türk-İş toplantıyı terk etti: Kabul etmiyoruz!

İşte 2020 asgari ücret zam oranı

İşte 2020 asgari ücret zam oranı

Korkunç olay! Evli çift evde böyle bulundu

Korkunç olay! Evli çift evde böyle bulundu

AFAD'dan Kanal İstanbul açıklaması!

AFAD'dan Kanal İstanbul açıklaması!

Kılıçdaroğlu'ndan 'asgari ücret' paylaşımı!

Kılıçdaroğlu'ndan 'asgari ücret' paylaşımı!

Çiftlik Bank davasında yeni gelişme! Mahkemede her şeyi anlattı

Çiftlik Bank davasında yeni gelişme! Mahkemede her şeyi anlattı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İETT otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İETT otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Uzman çavuş hayatını kaybetti!

Uzman çavuş hayatını kaybetti!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maskeli bir grup yoldan geçen aracı kurşun yağmuruna tuttu

Maskeli bir grup yoldan geçen aracı kurşun yağmuruna tuttu

Diyarbakır’da kadın cinayeti! Bebeği kucağındayken uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü

Diyarbakır’da kadın cinayeti! Bebeği kucağındaydı...

Son dakika: AFAD'dan Kanal İstanbul açıklaması!

AFAD'dan Kanal İstanbul açıklaması!

26 Aralık 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları!

4 milyon TL'nin sahibi belli oldu

Akar ailesinin mutlu günü! Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

Akar ailesinin mutlu günü! Erdoğan nikah şahidi oldu

Adıyaman'ın Sincik, Kahramanmaraş'ın Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Çağlayancerit ilçelerinde okullar tatil edildi

Eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.