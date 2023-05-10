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Motivasyon sözleri - Motive edici başarı sözleri

08.05.2023 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bireyin kişisel gelişiminin önemi git gide daha da fark edilir hale geliyor. Farkındalık oluşturulan ve dikkat çekilmeye çalışan bu alanda yapılan her şey kişilerin günlük streslerle baş edebilmesi, iletişim becerilerini güçlendirmesi, başarılı olabilmesi için ihtiyacı olan motivasyonu sağlayabilmeyi amaçlıyor. Bu konuda birçok seminer düzenleniyor, örnek gösterilen başarılı isimler bu alanda konuşmalar yaparak başarı hikâyelerini ve sırlarını anlatıyor.

Motivasyon sözleri - Motive edici başarı sözleri

Kişisel gelişim konusunda yazılmış birçok kitap ve başarı hikayeleri bulunan kişiler tarafından söylenmiş birçok söz bulunuyor. Bu sözler insanların en kötü hissettiği zamanlarda onları motive ederek ayakta kalmasına yardımcı oluyor. İnsan her şeyin bittiğini düşündüğü artık daha fazla devam edemeyeceğine inandığı bir anda okuduğu bir sözle yeniden başlamak için ya da kaldığı yerden pes etmeden devam etmek için gereken gücü kendinde bulur hâle geliyor. İnsanın ihtiyacı olan tüm gücünün içinde olduğunu unuttuğu zamanlarda duyduğu ya da bir yerde okuduğu moral motivasyon sözleri ona kendini ve içindeki gücü hatırlatmaya yardımcı olur. Bazı kişiler bu sözleri ofisinin, odasının duvarına asar ve bu sayede o sözü de kendinde oluşturduğu olumlu hisleri de unutmaz.

Ünlü düşünürlerin motivasyon sözleri

Bazen iş hayatında bazen özel hayatta kişilerin karşısına çıkan olumsuzluklar ya da arka arkaya gelen kötü haberler veya durumlar tüm yaşam enerjisini ya da kişinin devam edebilme gücünü bir anda tüketebiliyor. Bu noktada motivasyon sözleri oldukça faydalı olabiliyor. Kimi zaman bir dosttan, bir aile büyüğünden duyulan motive edici sözlerle insan kaybettiğini düşündüğü gücünü yeniden hissediyor ve bir anlamda kendine geliyor.

Ünlü isimlerin, hayatları boyunca birçok başarıya ya da buluşa imza atmış, tarih iz bırakmış ünlü düşünürlerin söylediği en iyi motivasyon sözlerinden bazılarını sizin için derledik. Eğer şimdi ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız ya da ileride gerek duyma ihtimaline karşı bu başarı ve motivasyon sözlerinden kendinize uygun olanları seçip ihtiyacınız olan desteği alabilirsiniz:

  • Ayağa Kalk! Dik dur! Savaşmaktan asla vazgeçme! (Bob Marley)
  • Dünden dersini al, bugünün yaşa ve yarın için umut et! (Albert Einstein)
  • Hayatını ortaya koymazsan hayatını kazanamazsın! ( Freidrich Schiller)
  • Mutlu olma kararı aldım çünkü sağlığım için iyi olan bu! (Voltaire)
  • Kalite, bir eylem değil bir alışkanlıktır. (Aristotales)
  • Durmadığın sürece ne kadar yavaş yol aldığın önemli değildir. (Konfiçyüs)
  • Önce kendine ne istediğini sor sonra da bunun için ne yapman gerekiyorsa onu yap. (Epiktetos)
  • Bir gün kalkacaksın ve her zaman hayal ettiğin şeyleri yapmak için vaktin kalmadığını fark edeceksin. Bu yüzden şimdi tam zamanı. Harekete geç! (Paulo Coelho)

Çok bilinmeyen motivasyon sözleri

İnsanlar bazen başarılı olamadıklarını düşündüklerinde bazen kendilerini çok yalnız hissettiklerinde kendilerini eksilmiş, yetersiz ya da güçsüz görebilir. Böyle durumları yaşamak son derece normaldir ve her insanın başına gelebilir. Ancak bu durumlarla karşılaşan kişiler önemsedikleri, ciddiye aldıkları sözüne güvendikleri kişilerden başarı sözleri duydukları zaman kendi güçlerinin de farkına varırlar.

Ünlü düşünürler, oyuncular, müzisyenler ya da gerçek hayatta yaşamış kişiler gibi bazen bir romanın, filmin, dizinin ya da öykünün kahramanı da insanlara duymaya ya da okumaya ihtiyaç duydukları sözleri söyleyebilirler. Bazen bu sözler bir şarkının sözleri olabilir. Önemli olan bu tür sözleri kimin söylediğinden çok duyan ya da okuyan kişiye ne kadar olumlu etki yaptığıdır. Gerçek kişilerden ve hayali, kurgu karakterlerden çok bilinmeyen bazı motive edici sözleri aşağıda görebilirsiniz. Belki bu sözlerden biri ya da birkaçı şu an sizin ya da sevdiğiniz birinin duymaya en çok ihtiyacı olduğu sözlerden biridir.

  • Her gün tutarlılıkla tekrarlanan küçük disiplinler, zamanla yavaş yavaş kazanılan büyük başarılara yol açar. (John C. Maxwell)
  • Ders alınmış her başarısızlık bir başarıdır. (Malcolm S. Forbes)
  • Hatalar değil, çareler bulun! (Henry Ford)
  • Hayatımı sadece ben değiştirebilirim. Başka kimse bunu benim için yapmaz! (Carol Burnett)
  • Normal olmak zorunda değilsin. Sadece dışarı çok ve hayallerini gerçekleştir. (Forrest Gump)
  • Hayatta yaptıklarımız, sonsuzlukta yankılanır. (Gladyatör)
  • Korku seni tutsak eder umut ise özgür kalmanı sağlar. (Esaretin Bedeli)
  • Mükemmel olanı yakalamaya çalış. Ancak o zaman başarı seni zaten kovalar. (3 Aptal)

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