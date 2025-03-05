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Motivasyonunu artıracak şeyi söylüyoruz!

05.03.2025 07:16
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Bazen motivasyonumuz dibe vuruyor, hiçbir şey yapmak istemiyoruz ve enerjimiz sıfırlanıyor. İşte tam da böyle anlarda ihtiyacın olan şey küçük ama etkili bir itici güç! Sana en iyi gelecek motivasyon kaynağını bulmak için testi çöz ve seni ayağa kaldıracak o şeyi keşfet!

Motivasyonunu artıracak şeyi söylüyoruz!

👇👇

1/9

Sabah uyandığında güne nasıl başlıyorsun?

Sabah uyandığında güne nasıl başlıyorsun?
Önce hızlıca bir kahve demliyorum, ayılmadan hiçbir şey yapamam.
Alarmı defalarca erteliyorum, yataktan çıkmak işkence gibi geliyor.
Telefonumu elime alıp sosyal medyada geziniyorum.
Direkt kalkıp güne başlıyorum, vakit nakittir!
2/9

Şu an sihirli bir düğmeye bassan ve bir özellik kazansan, ne olmasını isterdin?

Sonsuz enerji
Hızlı öğrenmek
Kaygılanmamak
Mutlu olmak
Stresi yok etmek
Eğlenmek
3/9

Bir iş yaparken seni en çok ne oyalıyor?

Bir iş yaparken seni en çok ne oyalıyor?
Telefonuma gelen bildirimler!
Aynı anda birçok şey yapmak isteyip hiçbirine odaklanamamak.
Başka şeyler düşünmeye başlamak...
Bir türlü işin başında uzun saatler kalamamak
4/9

Motive olmak için hangi tür müzik dinlersin?

Enerjik
Lo-fi
Pop
R&B
Rock
Klasik
5/9

Motivasyonunu en çok ne düşürüyor?

Motivasyonunu en çok ne düşürüyor?
Başaramayacağımı düşünüp pes etmek.
Sürekli aynı şeyleri yapmak ve monotonluk.
Kendimi yorgun ve isteksiz hissetmek.
Bitmek bilmeyen görevler ve yetişmeyen işler.
6/9

Kendini en iyi hissettiğin aktivite hangisi?

Spor yapmak
Yemek yapmak
Müzik dinlemek
Resim çizmek
Yazı yazmak
Seyahat etmek
7/9

Enerjin düştüğünde genellikle ne yaparsın?

Enerjin düştüğünde genellikle ne yaparsın?
Tatlı bir şeyler yiyerek kendimi mutlu etmeye çalışırım.
Telefonuma gömülüp sosyal medyada oyalanırım.
Kısa bir yürüyüşe çıkar, temiz hava alırım.
Film ya da dizi açıp biraz kafamı dağıtırım.
8/9

Bir karar verirken en çok neye önem veriyorsun?

İçgüdülerime
Mantığa
Ruh halime
Hislerime
Heyecana
Faydaya
9/9

Biri sana “Hadi yapabilirsin!” dese ne hissedersin?

Biri sana “Hadi yapabilirsin!” dese ne hissedersin?
Açıkçası çok da etkilenmem, iç motivasyon benim için daha önemli.
Gerçekten motive olurum ve harekete geçerim.
Biraz baskı hissederim ama yine de beni harekete geçirir.
“Evet ya, gerçekten yapabilirim!” diyerek gaza gelirim.
Anahtar Kelimeler:
motivasyon Philips Yaşam Kategorisi
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