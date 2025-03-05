Motivasyonunu artıracak şeyi söylüyoruz!

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1/9 Sabah uyandığında güne nasıl başlıyorsun? Önce hızlıca bir kahve demliyorum, ayılmadan hiçbir şey yapamam. Alarmı defalarca erteliyorum, yataktan çıkmak işkence gibi geliyor. Telefonumu elime alıp sosyal medyada geziniyorum. Direkt kalkıp güne başlıyorum, vakit nakittir!

2/9 Şu an sihirli bir düğmeye bassan ve bir özellik kazansan, ne olmasını isterdin? Sonsuz enerji Hızlı öğrenmek Kaygılanmamak Mutlu olmak Stresi yok etmek Eğlenmek

3/9 Bir iş yaparken seni en çok ne oyalıyor? Telefonuma gelen bildirimler! Aynı anda birçok şey yapmak isteyip hiçbirine odaklanamamak. Başka şeyler düşünmeye başlamak... Bir türlü işin başında uzun saatler kalamamak

4/9 Motive olmak için hangi tür müzik dinlersin? Enerjik Lo-fi Pop R&B Rock Klasik

5/9 Motivasyonunu en çok ne düşürüyor? Başaramayacağımı düşünüp pes etmek. Sürekli aynı şeyleri yapmak ve monotonluk. Kendimi yorgun ve isteksiz hissetmek. Bitmek bilmeyen görevler ve yetişmeyen işler.

6/9 Kendini en iyi hissettiğin aktivite hangisi? Spor yapmak Yemek yapmak Müzik dinlemek Resim çizmek Yazı yazmak Seyahat etmek

7/9 Enerjin düştüğünde genellikle ne yaparsın? Tatlı bir şeyler yiyerek kendimi mutlu etmeye çalışırım. Telefonuma gömülüp sosyal medyada oyalanırım. Kısa bir yürüyüşe çıkar, temiz hava alırım. Film ya da dizi açıp biraz kafamı dağıtırım.

8/9 Bir karar verirken en çok neye önem veriyorsun? İçgüdülerime Mantığa Ruh halime Hislerime Heyecana Faydaya