Moto G9 Plus yüksek bir fiyata sahip olacak

Çinli üreticilerin bu fiyat bandında Snapdragon 865’li telefonları yer alırken, Motorola bu modelinde Snapdragon 730G yonga setine yer verebiliyor.

Fiyatından dolayı satması çok zor olan telefonda 6.8 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 çözünürlüğünde HDR10 destekli LCD Ekran yer alıyor. Çinli üreticilerde bu fiyat bandındaki telefonların tamamının AMOLED ekran ile geldiğini belirtelim.

4 GB LPDDR4x RAM ve 128 GB dahili depolama birimi ile gelen telefon neyse ki kamera konusunda oldukça iddialı. Telefonun arka tarafında 64 Megapiksel ana + 8 Megapiksel ultra geniş açılı lens + 2 Megapiksel makro + 2 Megapiksel derinlik sensörü yer alıyor.

Ön tarafta 16 Megapiksel kamera kullanan firma, 30W hızlı şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli batarya ile telefonunu besliyor.

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