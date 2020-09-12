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Moto G9 Plus yüksek bir fiyata sahip olacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.09.2020 10:55 | Son Güncelleme

2020 yılına fırtına gibi başlayan Motorola, yeni telefonlarını tanıtmaya hız kesmeden devam ediyor. Motorola, şimdi de 500 dolar fiyatı ile dikkat çeken Moto G9 Plus modelini tanıttı.

Moto G9 Plus yüksek bir fiyata sahip olacak

Çinli üreticilerin bu fiyat bandında Snapdragon 865’li telefonları yer alırken, Motorola bu modelinde Snapdragon 730G yonga setine yer verebiliyor.

Fiyatından dolayı satması çok zor olan telefonda 6.8 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 çözünürlüğünde HDR10 destekli LCD Ekran yer alıyor. Çinli üreticilerde bu fiyat bandındaki telefonların tamamının AMOLED ekran ile geldiğini belirtelim.

4 GB LPDDR4x RAM ve 128 GB dahili depolama birimi ile gelen telefon neyse ki kamera konusunda oldukça iddialı. Telefonun arka tarafında 64 Megapiksel ana + 8 Megapiksel ultra geniş açılı lens + 2 Megapiksel makro + 2 Megapiksel derinlik sensörü yer alıyor.

Ön tarafta 16 Megapiksel kamera kullanan firma, 30W hızlı şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli batarya ile telefonunu besliyor.

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