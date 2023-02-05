HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Moto kurye ve motosikletler yasak mı? 5 Şubat moto kurye ve motosiklet yasağı ne zaman bitecek? Vali Yerlikaya'dan açıklama

Moto kurye ve motosikletler yasak mı? 5 Şubat moto kurye ve motosiklet yasağı ne zaman bitecek? Vali Yerlikaya'dan açıklama

05.02.2023 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olumsuz hava koşulları İstanbul'u etkisi altına aldı. İstanbul'da 5 Şubat'ta etkili olan rüzgar ve kar yağışı nedeniyle önlem alınıyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbulluları olumsuz hava şartlarına karşın uyarırken moto kurye ve motosiklet kullanıcılarını ilgilendiren önemli açıklamada bulundu. Peki moto kurye ve motosikletler yasak mı? 5 Şubat moto kurye ve motosiklet yasağı ne zaman bitecek?

Moto kurye ve motosikletler yasak mı? 5 Şubat moto kurye ve motosiklet yasağı ne zaman bitecek? Vali Yerlikaya'dan açıklama

Soğuk hava dalgası İstanbul da dahil olmak üzere birçok şehri etkisi altına aldı. Muş, Diyarbakır, Bitlis gibi illerde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Hava şartlarına karşı önlemler alınırken Vali Yerlikaya moto kurye ve motosiklet kullanıcılarını ilgilendiren duyuru yaptı. Peki moto kurye ve motosikletler yasak mı? 5 Şubat moto kurye ve motosiklet yasağı ne zaman bitecek? İşte detaylar...

MOTO KURYE VE MOTOSİKLETLER YASAK MI?

Vali Yerlikaya, İstanbul'da fırtına, karla karışık yağmur ve kar yağışının etkisini artıracağını belirtti. Bu nedenle motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecek.

MOTO KURYE VE MOTOSİKLET YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin yasağının ne zaman biteceği belirtilmedi.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da okulların tatil olacağına ilişkin henüz açıklama gelmedi. Detaylar, güncel bilgiler paylaşıldığında haberimizde yer alacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hazırlıklar tamam! Okullarda yeni dönem...Hazırlıklar tamam! Okullarda yeni dönem...
Çöpe atılan araç Türkiye'nin gündemine oturdu! 'Beynimden vurulmuşa döndüm'Çöpe atılan araç Türkiye'nin gündemine oturdu! 'Beynimden vurulmuşa döndüm'
İstanbul için kar uyarısı! Yoğun kar geçişleri olacak, THY'den sefer iptalleriİstanbul için kar uyarısı! Yoğun kar geçişleri olacak, THY'den sefer iptalleri
Anahtar Kelimeler:
motosiklet moto kurye yasak

En Çok Okunan Haberler

'Casus Balon' patladı, kriz tırmanıyor!

'Casus Balon' patladı, kriz tırmanıyor!

Bodrum'a giderken feci kaza! Çok sayıda can kaybı var

Bodrum'a giderken feci kaza! Çok sayıda can kaybı var

Bugün başladı, yarın şiddetlenecek!

Bugün başladı, yarın şiddetlenecek!

Süper minisiyle nefes kesti! 'Icardi görmesin'

Süper minisiyle nefes kesti! 'Icardi görmesin'

Aylık hormon masrafını açıkladı! "Travestilikten yoruldum"

Aylık hormon masrafını açıkladı! "Travestilikten yoruldum"

Akşener alkışladı, Yavaş oynadı! Performansı gündem oldu

Akşener alkışladı, Yavaş oynadı! Performansı gündem oldu

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.