Moto kurye ve motosikletler yasak mı? 5 Şubat moto kurye ve motosiklet yasağı ne zaman bitecek? Vali Yerlikaya'dan açıklama

Soğuk hava dalgası İstanbul da dahil olmak üzere birçok şehri etkisi altına aldı. Muş, Diyarbakır, Bitlis gibi illerde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Hava şartlarına karşı önlemler alınırken Vali Yerlikaya moto kurye ve motosiklet kullanıcılarını ilgilendiren duyuru yaptı. Peki moto kurye ve motosikletler yasak mı? 5 Şubat moto kurye ve motosiklet yasağı ne zaman bitecek? İşte detaylar...

MOTO KURYE VE MOTOSİKLETLER YASAK MI?

Vali Yerlikaya, İstanbul'da fırtına, karla karışık yağmur ve kar yağışının etkisini artıracağını belirtti. Bu nedenle motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecek.

MOTO KURYE VE MOTOSİKLET YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin yasağının ne zaman biteceği belirtilmedi.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da okulların tatil olacağına ilişkin henüz açıklama gelmedi. Detaylar, güncel bilgiler paylaşıldığında haberimizde yer alacak.



