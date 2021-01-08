Motor yıkamak zararlı mı?

Aracına düşkün olan kullanıcılar, otomobillerinin içini dışını pırıl pırıl görmek ister. Hatta bazı kullanıcılar motor kısmında da aynı uygulamayı yapmak için motor yıkatma işlemine giderler. Özel solüsyonlar ve farklı uygulamalar ile motor yıkatma işlemi gerçekleştirilir. Motor yıkatmak zararlı mıdır?
İçten yanmalı motorlar tamamen kapalı bir sistem mantığı ile çalışırlar. Bu çalışma sırasında motorun kenar köşe noktalarında yağ, toz ve benzeri birikimler ortaya çıkabilir. Ancak bu oluşan toz ve benzeri birikimler motoru aşındırmazlar. Akabinde motor kaputunun altında bulunan her türlü aksam ve parçalar da hava şartlarına dayanacak şekilde üretilmiştir. Bu doğrultuda yaz veya kış demeden normal sürüş şartlarında çalışan bir motor ve motor aksamları temizliğe gerek duymazlar. Tabi aracınızın tipine göre çok zorlu arazi şartlarından geldiniz ve aracınızın motoruna kadar çamur geldiyse, o zaman temizleme işlemi sizin için gerekli olabilir.
Burada farklı farklı amaçlar olabilir. Otomobil kullanıcılarının bazıları araçlarının her noktasını temizletme ihtiyacı duydukları için arabalarının motorlarını yıkatırlar. Temiz görmek amaçlı motoru yıkatan kesim oran anlamında fazla olabilir. Tabi ki bu tarz otomobil sahipleri yapılan bu işlem ile temizliğin tam olarak yapıldığı anlamına gelmektedir. Akabinde araç sahipleri motorun tüm kirinden arınması sonucu, daha rahat çalıştığını ve yanma sonucu oluşan ısıyı daha rahat atacağını düşünebilirler. Maalesef ki bu düşünce yanlıştır. Motor yıkamak sadece kozmetik bir işlemdir ve göze hitap etmekten ve insanın içini rahatlatmaktan başka hiç bir faydası bulunmamaktadır. Hatta bazı otomobil meraklıları motoru açtıklarında tozdan ve kirden dolayı ellerinin kirlenmesini istemezler. O sebepten dolayı motorlarını yıkatma işlemine tabi tutarlar.
Motorlar son dönemlerde oldukça teknolojik bir hale geldiler. Artan elektronik parça ve sensörler, motorun hassaslık noktasını yukarıya doğru çekmektedir. Tüm parçaların biri bilgisayar mantığı ile çalıştığını düşündüğümüzde neden hassas olduklarını daha iyi anlıyoruz. Yakıtın ayarlanmasından, püskürtülmesine, hava miktarının ölçülmesine ve egzoz gazının basıncının ölçülmesine kadar olan süreç bu elektronik cihazlar tarafından kontrol edilir ve gerçekleştirilir. Son dönemde ortaya çıkan motorlar genellikle turbo besleme sistemlerine sahiptirler. Turbolar motorun kendisinden çok daha fazla ısınmaktadır. Bu sistemin ani bir şekilde soğuması ve içerisine su girmesi büyük sorunları beraberinde getirecektir. Araçların hepsi suya karşı iyi bir şekilde izole edilmiş olsalar da yüksek basınçlı sular onların en büyük düşmanları olabilir. Atmosferik motorlar 300-35 yıl öncesinde gelişmiş ülkelerde ömrünü tamamlamışlardır. Sıfır olarak otomobillerde satılmasa da hala geniş bir şekilde kullanılan atmosferik ve karbüratörlü motorlar bulunmakta. Bu motorların çalışma prensibi mekanik motor mantığı olarak düşünülebilir. Bu üniteler çalışma sıcaklığı olarak daha düşük seviyededir. Bu doğrultuda yıkanmaya da daha müsaittirler.
Aslında bu işlem çoğunlukla zararlıdır. Ancak işlemin nasıl yapıldığıyla yakından alakalıdır. Yapılabilecek en büyük yanlışlardan biri, uygulama basınçlı yıkama ile sıcak bir motora yapılmasıdır. Basınçlı su motor içerisine girebileceği tüm noktaları zorlayacaktır. Akabinde suyun soğuk olması motorun sıcaklıklığının ani bir şekilde azalmasına sebep verecektir. Böyle durumlarda motorda neler olur?
• Sıcak metal yüzeyler soğuk su ile karşılaştığı anda çatlamalar meydana gelebilir.
• Su hava filtresinden içeriye sızabilir. Motor içerisine ilerleyen bu su pasa sebep olabilir.
• Motorda ve aksamlarında bulunan contalardan içeriye su gelebilir.
• Zorlu zeminlerde sürüş sonrası Kaputun içerisine yapışmış bir çamur parçası veya sıkışmış bir taş olduğu yerden çıkıp aracın hareketli parçalarına zarar verebilir.
• Motorda bolca bulunan elektronik parçalar yoğun nemden etkilenebilir. Bu parçalar kısa süre sonra kısa devre yapabilir.
• Alternatör ve buji parçaları ıslanabilir ve ateşleme düzgün çalışmayabilir.
• Yoğun basınçlı su eskiyen kablo ve hortumlar yırtılabilir.
Motor yıkama büyük oranda gereksiz ve bazen de zararlı olabilir. Ancak illa yıkamak durumunda kalıyorsak, üreticilerin bu konuda bize verdikleri kullanma kılavuzundan adımları takip ederek motorumuzu o şekilde yıkamalıyız. Otomobil üreticilerin hiç biri motorun yıkanması gerektiğini kullanım kılavuzlarında anlatmazlar ancak, motorun hangi parçalarına su gitmemesi gerektiğini kılavuzda belirtirler. Tüm bu açıklamalara rağmen motor yıkanmak istenirse;
• Motoru ve turboyu önceden soğutun.
• Hava filtresi, motor beyni ve alternatörü iki kat naylon torba ile kapatın.
• Basınçlı hava ile biriken tozlar motordan arındırılabilir. Ancak bazı durumlarda daha yakın ve basınçlı hava tutmak gerekebilir. Daha fazla dikkat edilmesi gerekebilir.
• Yıkama işlemi basınçlı su değil hortum ile şebeke basıncına sahip su ile yapılmalı. Yağmurlama şeklinde gelen su damlaları en çok tercih edilen durumdur.
• Sızıntıya sebep olmamak için belirli bir noktada uzun süre su tutmamak gereklidir.
• İnatçı kirler fırça ve şampuan ile yumuşatıldıktan sonra su ile yıkanmalıdır.
• Kir çözücü spreyler ile ulaşılamayan yerlerdeki kirler çıkarılabilir.
• Plastik yüzeylerin parlatılma işleminde ise, toz tutmayan ve bu yüzeylere zarar vermeyen malzemeler kullanılır.