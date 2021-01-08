Motor yıkamak zararlı mı?

Aracına düşkün olan kullanıcılar, otomobillerinin içini dışını pırıl pırıl görmek ister. Hatta bazı kullanıcılar motor kısmında da aynı uygulamayı yapmak için motor yıkatma işlemine giderler. Özel solüsyonlar ve farklı uygulamalar ile motor yıkatma işlemi gerçekleştirilir. Motor yıkatmak zararlı mıdır?

MOTORUN TEMİZLENMEYE İHTİYACI VAR MI?

İçten yanmalı motorlar tamamen kapalı bir sistem mantığı ile çalışırlar. Bu çalışma sırasında motorun kenar köşe noktalarında yağ, toz ve benzeri birikimler ortaya çıkabilir. Ancak bu oluşan toz ve benzeri birikimler motoru aşındırmazlar. Akabinde motor kaputunun altında bulunan her türlü aksam ve parçalar da hava şartlarına dayanacak şekilde üretilmiştir. Bu doğrultuda yaz veya kış demeden normal sürüş şartlarında çalışan bir motor ve motor aksamları temizliğe gerek duymazlar. Tabi aracınızın tipine göre çok zorlu arazi şartlarından geldiniz ve aracınızın motoruna kadar çamur geldiyse, o zaman temizleme işlemi sizin için gerekli olabilir.

NEDEN MOTOR YIKATILIYOR?

Burada farklı farklı amaçlar olabilir. Otomobil kullanıcılarının bazıları araçlarının her noktasını temizletme ihtiyacı duydukları için arabalarının motorlarını yıkatırlar. Temiz görmek amaçlı motoru yıkatan kesim oran anlamında fazla olabilir. Tabi ki bu tarz otomobil sahipleri yapılan bu işlem ile temizliğin tam olarak yapıldığı anlamına gelmektedir. Akabinde araç sahipleri motorun tüm kirinden arınması sonucu, daha rahat çalıştığını ve yanma sonucu oluşan ısıyı daha rahat atacağını düşünebilirler. Maalesef ki bu düşünce yanlıştır. Motor yıkamak sadece kozmetik bir işlemdir ve göze hitap etmekten ve insanın içini rahatlatmaktan başka hiç bir faydası bulunmamaktadır. Hatta bazı otomobil meraklıları motoru açtıklarında tozdan ve kirden dolayı ellerinin kirlenmesini istemezler. O sebepten dolayı motorlarını yıkatma işlemine tabi tutarlar.