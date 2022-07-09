Motorine zam geldi, akaryakıt istasyonlarının fırsatçılığı böyle gözler önüne serildi! Savcı Sayan isyan etti: Hesabı sorulmalı

Akaryakıt fiyatlarına gelen indirim haberlerinin ardından bu gece yarısından itibaren motorine zam geldi. 81 kuruşluk zam haberinin gelmesiyle birlikte akaryakıt istasyonlarının zam yapılacak saate kadar vatandaşlara mazot satmadı.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medyadan paylaştığı videoda akaryakıt istasyonlarının yaptığı bu fırsatçılığa isyan etti. Sayan’ın yüklediği videoda, benzin istasyonu görevlilerinin mazot almak için gelen araçlara “Mazot yok” dediği görülüyor.
İzmir Şirinyer Vatandaşa mazot yok deniliyor.. Amaç provokasyon Hükümete şantaj…— Savcı Sayan ???????? (@SavciSayan) July 8, 2022
Devlet bunun sebebini sorgulamalı ve hesabını sormalıdır.. pic.twitter.com/qHwWvnlIad
Sayan videoda, “Şirinyer, Shell petrol. Mazot yok deniliyor. Bugün 4’üncü 5’inci petrol. Mazot yok deniliyor. Gelen herkes geri çevriliyor. Zam gelecek diye mazot yok deniyor. İşte fırsatçılık" dedi.
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