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Motorine zam geldi, akaryakıt istasyonlarının fırsatçılığı böyle gözler önüne serildi! Savcı Sayan isyan etti: Hesabı sorulmalı

09.07.2022 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıt fiyatlarına son gelen indirimler sonrasında gece yarısından itibaren motorine yeni bir zam geldi. Akaryakıt istasyonları ise vatandaşa mazot satışını durdurarak zammın uygulamaya gireceği gece yarısını bekledi. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, duruma isyan ederek sosyal medyadan paylaştığı videoda "Devlet bunun sebebini sorgulamalı ve hesabını sormalıdır" dedi.

Motorine zam geldi, akaryakıt istasyonlarının fırsatçılığı böyle gözler önüne serildi! Savcı Sayan isyan etti: Hesabı sorulmalı

Akaryakıt fiyatlarına gelen indirim haberlerinin ardından bu gece yarısından itibaren motorine zam geldi. 81 kuruşluk zam haberinin gelmesiyle birlikte akaryakıt istasyonlarının zam yapılacak saate kadar vatandaşlara mazot satmadı.

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"MAZOT YOK"

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medyadan paylaştığı videoda akaryakıt istasyonlarının yaptığı bu fırsatçılığa isyan etti. Sayan’ın yüklediği videoda, benzin istasyonu görevlilerinin mazot almak için gelen araçlara “Mazot yok” dediği görülüyor.

"GELEN HERKES GERİ ÇEVRİLİYOR"

Sayan videoda, “Şirinyer, Shell petrol. Mazot yok deniliyor. Bugün 4’üncü 5’inci petrol. Mazot yok deniliyor. Gelen herkes geri çevriliyor. Zam gelecek diye mazot yok deniyor. İşte fırsatçılık" dedi.

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