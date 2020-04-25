Motorola Edge kamera konusunda da iddialı!

Aslında Motorola Edge üst seviye bir model değil. Orta seviye bir model. Son zamanlarda piyasaya sürülen bütün orta seviye modellerde Qualcomm’un Snapdragon 765G işlemci kullanılıyor. Motorola Edge bu akıma dahil olan son telefonlardan. Yonga seti 5G teknolojisini desteklediğinden oldukça tercih ediliyor. Ana işlemci olarak 8 çekirdekli Single-core 2.4 GHz Kryo 475 tercih edilmiş. Grafik işlemci olarak da Adreno 620 seçilmiş.

Telefon 6GB LPDDR5 RAM ve 128GB UFS 3.0 depolama alanı ile birlikte geliyor. RAM seçeneği Kuzey Amerika’da 4GB olarak tercih edilmiş. Depolama alanını arttırabilmek adına telefonda microSD kart yuvası mevcut.

Telefonda 4500 mAh büyüklüğünde 18W hızlı şarj desteği bulunan bir batarya mevcut. Ancak Edge Plus modelinde olduğu gibi kablosuz hızlı şarj desteği mevcut değil. USB Type-C ile şarj olan telefonda ayrıca 3.5 mm kulaklık girişi yer alıyor. Android 10 işletim sistemi ile birlikte gelecek olan Edge Plus arayüz olarak da Android 10’u kullanıyor.

Hatırlarsanız Edge+, Samsung tarafından geliştirilen 108MP’lik kameraya yer vermişti. Motorola Edge’in kamerası 64MP çözünürlüğünde. Bu kamera 16MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 8MP çözünürlüğündeki 3x optik zoom yapabilen telefoto kamerası mevcut. Ön kısımda da Edge+ modelinde olduğu gibi 25MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası mevcut.