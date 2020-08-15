Motorola’nın yeni katlanabilir telefonu için tarih verildi

Yine de ikonik tasarımı katlanabilir formda sunması ile beğeni toplayan Motorola, şimdi de karşımıza Motorola Razr 2 ile çıkmaya hazırlanıyor.

Motorola’dan gelen bilgilere göre 9 Eylül 2020 tarihinde düzenlenecek olan etkinlikte firmanın yeni katlanabilir telefonu resmen tanıtılacak. Bu sefer bu modelde Qualcomm Snapdragon 765G yonga seti yer alacak. Snapdragon X52 modem sayesinde 5G desteğine de sahip olacak olan telefonda 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama birimi bulunacak.

48 Megapiksel çözünürlüğünde Samsung ISOCELL Bright GM1 sensörlü arka kamera ve 20 Megapiksel ön kamera ile gelecek olan telefon, Android 10 ile çalışacak. Quick View yani kapak kapalıyken görünen küçük ekrana da yeni özellikler ekleyecek olan firma, fiyat konusunda yine 1.499 dolar bandını tercih edecek.

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