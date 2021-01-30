Motorola yeni bir şarj sistemi tanıttı

Günümüz Qi teknolojisine dayalı kablosuz şarj cihazları, 50W’a varan şarj güçleriyle hızlı bir şarj teknolojisi sunuyor. Xiaomi ve Motorola gibi markalar uzaktan şarj sektörünün adını verecek çalışmalar yapıyor. Artık cihazlarımızı direkt olarak şarj aletiyle temas ettirmek zorunda kalmayacağız. Cihaz ve şarj aleti arasında hiçbir nesne olmaması koşuluyla bir metreye kadar uzaktan şarj artık mümkün!

Motorola üst kuruluşu Lenovo’nun Çin’deki cep telefonu departmanının genel müdürü, Weibo üzerinden bir video paylaştı. Videoda, iki Motorola Edge telefonu şarj cihazından sırasıyla 80 cm ve 100 cm uzakta duracak şekilde yerleştirildi. Cihazlar direkt şarj olmaya başladı. Ancak birisi elini şarj cihazının önüne koyduğunda işlem otomatik olarak duruyor.

Yeni teknoloji Qi standardını temel alıyor. Cihaz aynı yedi telefon şarj edebiliyor. Ancak Motorola, şarj olan tüm cihazların aynı kapasitede ya da hızda şarj olup olmamasıyla ilgili net bir şey söylemiyor. Motorola One Hyper’ın Xiaomi Mi Air Charger’dan farkı daha küçük olarak tasarlanmış olması. Bu cihazın daha kullanışlı olması demek. Ancak aynı zamanda Mi Air Charger kadar kapsamlı bir hizmet sunamayacağı anlamına da geliyor. Yine de tüm bu gelişmeler kablosuz şarj sektörü açısından oldukça heyecan verici.

Yeni şarj sistemi işte böyle çalışıyor. Videoyu izlemek için buraya tıklayınız



