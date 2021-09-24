Motorola yeni modeli için geri sayıma geçti

Yeni nesil Motorola modeli gücünü MediaTek tarafından geliştirilmiş olan Helio G25 yonga setinden alacak. 6.5 inçlik AMOLED ekranla gelecek olan cihazda damla çentik tasarımı tercih edilmiş. Ayrıca sızdırılan görsellere bakacak olursak alt çerçevenin de hayli kalın olduğunu söyleyebiliriz.

İŞTE DİĞER ÖZELLİKLERİ

Telefonun arka yüzünde üçlü bir ana kamera modülü yer alıyor. Burada 48MP’lik ana kameraya 2MP’lik derinlik kamerası eşlik edecek. Üçüncü kamera deliğinde ise flaş ışığı bulunacak.

Telefonun ön yüzünde ise 5MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor. 4000 mAh’lık ortalama bir bataryadan beslenecek olan Moto G Pure’da 3.5 mm kulaklık girişi de yer alacak.

Sızdırılan raporlara göre telefonun fiyatı 300 dolar civarında olacak. Dürüst olmak gerekirse bu fiyat bahse konu model için hayli yüksek. Dolayısıyla Moto G Pure’un sızdırılan fiyat etiketiyle başarılı olması hayli güç görünüyor. En azından bizim konu hakkındaki görüşümüz bu yönde. Yine de bekleyip göreceğiz.

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