Motosiklet kazasında ölen doktor toprağa verildi

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, 3 Ağustos’ta motosikletiyle kaza yapan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Ersin Bal (46), gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kaza, 3 Ağustos günü sabah saatlerinde, İzmir çevre yolu Uzundere mevkisinde, rekreasyon alanı yakınlarında meydana geldi. Balçova'dan Gaziemir yönüne giden, 1 çocuk babası, Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Ersin Bal, önünde giden kamyondan fırlayan jant kapağının kendisine doğru gelmesi üzerine dengesini kaybetti. Bal, motosikletten yola savrulup, ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalesinin ardından Bal'ı İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kendisi gibi doktor olan eşi Ahu Bal ve yakınları ise hemen hastaneye koştu. Eşinin, hastanedeki tedavisi boyunca bir an olsun yalnız bırakmadığı Ersin Bal, dün sabah saatlerinde, 26 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Ersin Bal için, bugün ikindi vaktinde, Karşıyaka Bostanlı'daki Beşikçioğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Ersin Bal'ın eşi Ahu Bal taziyeleri kabul etti. Törene, Bal'ın çok sayıda meslektaşı da katıldı. Bal, cenaze namazı kılınması ve helallik alınmasının ardından, Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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