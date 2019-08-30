HABER

Motosiklet kazasında ölen doktor toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 19:22 | Son Güncelleme

 İZMİR'de, 3 Ağustos’ta motosikletiyle kaza yapan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Üroloji Uzmanı Opr.

Motosiklet kazasında ölen doktor toprağa verildi

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, 3 Ağustos’ta motosikletiyle kaza yapan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Ersin Bal (46), gözyaşları içinde toprağa verildi.
Kaza, 3 Ağustos günü sabah saatlerinde, İzmir çevre yolu Uzundere mevkisinde, rekreasyon alanı yakınlarında meydana geldi. Balçova'dan Gaziemir yönüne giden, 1 çocuk babası, Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Ersin Bal, önünde giden kamyondan fırlayan jant kapağının kendisine doğru gelmesi üzerine dengesini kaybetti. Bal, motosikletten yola savrulup, ağır yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalesinin ardından Bal'ı İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kendisi gibi doktor olan eşi Ahu Bal ve yakınları ise hemen hastaneye koştu. Eşinin, hastanedeki tedavisi boyunca bir an olsun yalnız bırakmadığı Ersin Bal, dün sabah saatlerinde, 26 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Ersin Bal için, bugün ikindi vaktinde, Karşıyaka Bostanlı'daki Beşikçioğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Ersin Bal'ın eşi Ahu Bal taziyeleri kabul etti. Törene, Bal'ın çok sayıda meslektaşı da katıldı. Bal, cenaze namazı kılınması ve helallik alınmasının ardından, Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Motosiklet kazasında ölen doktor toprağa verildiMotosiklet kazasında ölen doktor toprağa verildiMotosiklet kazasında ölen doktor toprağa verildi

PARTNER Yazı böyle bitirdi Yazı böyle bitirdi
Ağaca çarpan otomobilde yaşamını yitiren 3 kişi toprağa verildiAğaca çarpan otomobilde yaşamını yitiren 3 kişi toprağa verildi
Marmaris'te engelliler deniz paraşütü keyfi yaşadıMarmaris'te engelliler deniz paraşütü keyfi yaşadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arif Komiş Malezya'da yakalandı

Arif Komiş Malezya'da yakalandı

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

Cinsiyet geçiş sürecinde! '5 yaşımda...'

Cinsiyet geçiş sürecinde! '5 yaşımda...'

F.Bahçe forması giydi! Anlaşma tamam

F.Bahçe forması giydi! Anlaşma tamam

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Erdoğan'dan AK Parti'deki istifa iddialarıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan AK Parti'deki istifa iddialarıyla ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde korkutan deprem!

Çorlu'da kanlı pusu! Sevgililere sokak ortasında silahlı saldırı

Çorlu'da kanlı pusu! Sevgililere sokak ortasında silahlı saldırı

Taksiciler 'Ayar' kuyruğunda! Pazartesi başlıyor

Kuyruğun ucu bucağı görünmedi! Yüzlerce taksici oraya akın etti

Silivri'deki 30 Ağustos törenine 'Şeker Nine' damgasını vurdu

30 Ağustos törenine 'Şeker Nine' damgasını vurdu

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Anadolu Kavağı'nda yangın kontrol altında alındı

Anadolu Kavağı'nda yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.